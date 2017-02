Evropa na konci týdne ztrácí, Vivendi po výsledcích -6 %

Evropské akciové trhy si v závěru týdne připisují ztráty, když se pohybují přibližně půl procenta pod včerejším závěrem. Konkrétně celoevropský Euro Stoxx 50 oslabuje stejně jako britský FTSE 100 o 0,3 %, francouzský CAC 40 o 0,5 % a německý DAX o 0,2 %. Bez jasného směru pak zůstává euro, a to na hladině 1,058 EUR/USD.



Propadlíkem je francouzská společnost Vivendi, jejíž akcie oslabují o 5,9 %. Na vině jsou reportované výsledky, kdy firma očekává za letošní rok nižší zisk, než odhadovali analytici, a to především díky poklesu tržeb a větší ztrátě u Canal Plus. Nedaří se rovněž akciím Saipem, kde po včerejších výsledcích dnes analytici Macquarie potvrdili své prodejní doporučení. Titul reaguje poklesem o 5,3 %. Výsledky poznamenaly rovněž německý BASF, který odepisuje 2,6 % poté, co společnost očekává v letošním růstu nižší tempu růstu zisku.



Z jednotlivých sektorů jsou pod tlakem především komoditní tituly, kde Rio Tinto oslabuje o 2,2 %, ArcelorMittal o 2,1 % a například Glencore a Anglo American 1,9 %, resp. 1,7 %.