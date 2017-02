Americká investiční atraktivita proti lepšímu výhledu rozvíjejících se ekonomik

Nová politika americké vlády vede k růstu dlouhodobých sazeb v USA a zároveň zvyšuje atraktivitu amerických akcií. Objevují se proto obavy, že kapitál, který je nyní investován na rozvíjejících se trzích, se začne stahovat do USA. Pokud by se tak skutečně stalo, zhoršila by se ekonomická a finanční situace rozvíjejících se zemí.



Některé rozvíjející se země se už nyní nacházejí v hodně složité fundamentální situaci. Příkladem je Mexiko či Turecko. Pokud se ovšem podíváme na významné ekonomiky mimo Čínu, zjistíme, že jejich ekonomická situace se zlepšuje. Jak ukazuje první z následujících obrázků, inflace ve skupině zemí tvořené Ruskem, Brazílií, Indonésií, Indií a Jižní Afrikou klesá a dochází i ke snižování klíčových sazeb. Z druhého grafu je zřejmé, že v těchto zemích došlo v roce 2016 i k obratu ve vývoji spotřeby a investic:

Třetí obrázek ukazuje, že postupně dochází ke zlepšování bilance běžného účtu uvedené skupiny zemí a poslední graf popisuje vývoj jejich reálného produktu. Největší růstový útlum nastal na konci roku 2015, poté přišlo oživení.



Je tedy důležité mít na paměti, že ve významných rozvíjejících se ekonomikách dochází ke zlepšování ekonomické situace. Tento vývoj doposud z hlediska mezinárodních toků kapitálu vyvažuje atraktivitu Spojených států. Po prezidentských volbách v USA se tak kapitál poměrně rychle vrátil na rozvíjející se trhy. Tím byla zajištěna jejich kurzová a finanční stabilita.



(Zdroj: Natixis)