10.h - BCPP zřejmě přeruší čtyřtýdenní růstovou sérii

Pražská burza otevírá poklesem o 0,6 %, když klesá již třetím dnem v řadě. Index PX tak v týdenním vyjádření ztrácí 0,4 % a míří k první týdenní ztrátě po čtyřech růstech v řadě.

Západoevropské burzy otevírají v červených číslech, když klesají jen velmi mírným tempem kolem 0,2 %, a tak drží většinu týdenních zisků. Středoevropské burzy otevírají rovněž výběrem zisků, když polský WIG 20 a maďarský BUX ztrácejí shodně 0,9 % a rakouský ATX odevzdává 0,3 %.



Index PX stahují do červených čísel především rakouské finanční tituly v čele s Erste Bank, která ztrácí přes 1 %. Akcie Erste Bank se obchodují kolem 772 Kč, když příští úterý tato společnost zveřejní své výsledky hospodaření za 4Q. Akcie rakouské pojišťovny VIG klesají třetím dnem v řadě, když odepisují 0,9 %.



Akcie ČEZ sice v závěru týdne oslabují o 0,7 %, ale přesto míří k 3,1% týdennímu zhodnocení, co by představovalo čtvrtý týdenní růst v řadě a nejvyšší týdenní zhodnocení od listopadu 2016. Cena elektřiny s dodávkou v příštím roce dnes klesá o 0,5 % na 31,1 EUR/MWh.