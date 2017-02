Vyšší daň ze zisku? Krok špatným směrem

Bohuslav Sobotka v roli předsedy sociálních demokratů tento týden představil plány své strany na změny daňového systému. Dnešní podoba zákona o dani z příjmu je výsledkem zhruba 110 novelizací, takže během své dosavadní existence se tento zákon měnil v průměru jednou za 11 týdnů. Letos uběhlo už 7 týdnů bez novely, takže je nejvyšší čas začít o nějaké té změně mluvit, aby čeští poplatníci příliš nezlenivěli a nezačali svůj čas a pozornost náhodou věnovat jiným, produktivnějším věcem, než je studium jejich daňových povinností. A stejný cíl jistě má i snaha změny představit až legračně zkresleným způsobem.

Ale teď vážně. ČSSD navrhuje mj. zvýšení počtu sazeb daně z příjmů u fyzických osob („daň z práce“) z jedné na čtyři a u právnických osob („daň ze zisku“) z jedné na tři. U vyšších příjmů by sazby měly být vyšší než teď, u nižších by měly být oproti nynějšku nižší. U daní z příjmů fyzických osob by změny měly být podle Sobotky rozpočtově neutrální, u daně ze zisku by se měla celkově vybraná částka zvýšit o 12 miliard.

Nabízí se otázka: pokud chceme mermomocí sehrát další kolo českého národního sportu zvaného přepisování daňového systému, možná stojí za to se podívat, jestli, kde a jak se lišíme od západních zemí. Tady se budeme dívat na data OECD o podílech různých typů daní na celkových výnosech za rok 2014 a data Eurostatu o implicitních daňových sazbách, tedy o podílu skutečně vybraného objemu a příslušného daňového základu, za rok 2012.

První užitečný pohled je na rozložení celkových daňových příjmů mezi tři základní zdroje: nepřímé daně (zejm. DPH a spotřební daně), příjmy fyzických osob a firemní zisky. Zaprvé, co se týče nepřímých daní, pochází z nich zhruba třetina českých daňových výnosů. S tímto číslem jsme velmi blízko průměru OECD.

Zadruhé, podíl daní z „práce“, tedy z příjmů fyzických osob včetně odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, v roce 2014 najdeme na vodorovné ose následujícího grafu. Na svislé ose je pak tzv. implicitní daň, a to v roce 2012.