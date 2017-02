Poslanci odvracejí paskvil s akciemi státních firem

Poslanci se snaží napravit svůj kiks a odvrátit tak blamáž se státními akciovkami. Ty se nyní nesmí účastnit veřejných zakázek kvůli podobě svých akcií.

Poslanecká sněmovna včera dopoledne odsouhlasila novelu Zákona o veřejných zakázkách, která umožňuje státním akciovkám účastnit se tendrů, aniž by změnili podobu svých akcií z listinných na zaknihované. Přijali tak návrh ministerstva dopravy, které novelu do Sněmovny přineslo především kvůli Českým drahám. Ty by se totiž nemohly účastnit výběrových řízení na provoz regionální dopravy. Předpokládá se, že novela lehce projde i Senátem a poté ji podepíše prezident.

Novela relativně nedávno novelizovaného zákona (začala platit v říjnu loňského roku) se začala připravovat loni na podzim poté, co na jednání hospodářského výboru vyšlo najevo, že ze zákona o zadávání veřejných zakázek při doplňování nejrůznějších pozměňovacích návrhů v odstavci věnovaném podmínkám pro uchazeče „vypadla“ výjimka pro státní akciovky, zatímco pro městské a krajské zůstala. Výjimka se týká povinnosti mít zaknihované akcie, jelikož ty nezakrývají původ skutečných majitelů, na rozdíl od akcií listinných. Na problém upozornil na listopadové schůzi hospodářského výboru poslanec Karel Šídlo, který se zeptal náměstka ministra dopravy a státního tajemníka Tomáše Čočka, zda ministerstvo ví, že se ČD nemohou účastnit žádného tendru organizovaného podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. „V zákoně je totiž napsáno, že zadavatel vyloučí účastníka, který nemá své akcie zaknihovány. To je případ Českých drah. Jejich akcie jsou v listinné podobě, nikoliv zaknihovány. Proto musí být z tendrů organizovaných ministerstvem dopravy vyloučeny,“ řekl viditelně rozladěný poslanec Šídlo. Podrobně jsme o bouřlivém jednání psali v textu Poslanci vyrobili paskvil. Kvůli němu hrozí vyloučení státních akciovek z tendrů

Ekonomický deník v sérii článků dokázal, že se chyba stala na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, respektive v jeho Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pozměňovací návrh, který dává výjimku krajům a obcím, přinesl na projednávání výboru poslanec Jiří Petrů. Výbor je odhlasoval pod číslem 637/5. Tento návrh pak byl se všemi dalšími pozměňovacími návrhy poslán gestorovi zákona, tedy Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. To do připomínky k tomu návrhu uvedlo: „V ustanovení nebude uvedeno „podle zákona o obcích“ a „podle zákona o krajích“. Ustanovení bude dále doplněno o slovo „státu“. Důvodem je, že by dotyčné ustanovení bez úpravy nedopadlo na město Prahu,“ stojí v připomínce MMR.

Tato připomínka však nebyla akceptována a poslanci odhlasovali původní pozměňovací návrh Jiřího Petrů. Proč výbor nevzal na vědomí stanovisko ministerstva není jasné. Tajemník výboru Miroslav Wolf k tomu odpověděl: „Tuto skutečnost vám nejsem schopen vysvětlit, ale mohu vás pouze upozornit, že takovéto „chyby“ se bohužel stávají. To byste se musel zeptat přímo pana poslance Ing. Jiřího Petrů.“ Poslanec Petrů na zaslané dotazy nereagoval.

Ministerstva měnila podobu akcií, do problémů spadla i Praha

Tím, že poslanci nezapracovali připomínky MMR, dostali do problémů i akciové společnosti hlavního města Prahy. To se totiž neřídí zákonem o obcích, ale má svůj vlastní Zákon o hlavním městě Praze. Tím, že poslanci nevypustili doušku „dle zákona o obcích“ znemožnili využití výjimky pro Prahu.

Vedení města se začalo připravovat na změnu akcií některých svých firem, například Kongresového centra. Praha stoprocentně ovládá devět akciovek (Kolektory Praha, Obecní dům, Operátor ICT, Pražská plynárenská Holding, Pražská vodohospodářská společnost, Rozvojové projekty Praha, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a TRADE CENTRE PRAHA a.s.) a žádná z nich neměla akcie zaknihovány.

Změna podoby akcií se také chystala na ministerstvech. Například Ministerstvo financí ČR muselo nechat zaknihovat akcie společnosti ČEPRO, která se stará o strategické zásoby ropy a dalších ropných produktů.

Státní akciovky spravované Ministerstvem financí ČR a typ akcií

Název společnosti Forma akcií ČEPRO, a.s. nově zaknihované Český Aeroholding, a.s. listinné IMOB a.s. zaknihované akcie zaknihované akcie JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci listinné MERO ČR, a.s. listinné PRISKO a.s. listinné STROJÍRNY TATRA PRAHA, a.s. v likvidaci listinné Thermal – F, a.s. zaknihované i listinné Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. listinné

Ministerstvo průmyslu a obchodu chystalo změnu pro společnost Explosia. „Analyzujeme potřebu zaknihovat akcie dalších společností. Společnosti ČEPS a OTE se tendrů neúčastní, měnit jejich akcie tedy není potřeba. Zvažujeme ale nutnost zaknihovat akcie akciové společnosti Explosia. Podle našich informací problém konzultuje s gestorem zákona (tedy Ministerstvem pro místní rozvoj) Ministerstvo financí, v jehož kompetenci je hospodaření s majetkem státu,“ uvedl v listopadu mluvčí MPO František Kotrba. Doplnil, že listinné akcie vycházejí ministerstvo mnohem levněji – jejich správa není zatížena žádnými dodatečnými finančními náklady. „Zaknihované akcie jsou evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). CDCP poskytuje vlastníkům zaknihovaných cenných papírů služby téměř výhradně prostřednictvím “účastníků“ centrálního depozitáře. Za tyto služby musí ministerstvo platit poměrně vysoké poplatky, které vycházejí mimo jiné z nominální hodnoty akcií. Dnes platí MPO přibližně 72 tis. Kč měsíčně. Pokud bude nutné zaknihovat i další emise, bude to mít negativní dopad na státní rozpočet,“ uvedl mluvčí MPO František Kotrba.

Podle všeho si tedy poslanci sáhli do svědomí a svůj legislativní paskvil včerejším hlasováním napravili. Očekává se, že stejně se zachovají i senátoři a novela by mohla začít platit ještě před podzimními volbami.

Jiří Reichl

