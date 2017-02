Bude Česko bez lékařů? Čtvrtina studentů chce odejít pryč

Studenti medicíny chtějí začít pracovat v zahraničí, protože tam očekávají vyšší výplaty. Také chtějí získat zahraniční pracovní zkušenosti a zdokonalit se v cizích jazycích.

Kromě Německa chtějí jako absolventi také do Rakouska, Švýcarska nebo do Velké Británie. Většina mediků chce v zahraničí zůstat déle než pět let. A třicet procent z těch, kteří se chystají do ciziny, tam zamýšlejí zůstat přes jedenáct let.

V budoucnu by se mohlo stát, že budou v Česku chybět ve fyzicky náročnějších oborech muži. Právě oni přemýšlejí o zahraničním angažmá častěji než studentky. Mezi nejoblíbenější obory patří zejména všeobecné lékařství a pediatrie.

Pro mediky, kteří chtějí zůstat v tuzemsku, jsou prioritní jasné podmínky pro specializaci a atestaci nebo také příjemnější pracovní kolektiv. Také prý stoupá zájem o práci v nemocnicích, na rozdíl od ambulancí.