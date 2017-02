Kvůli politické nejistotě čelí euro problémům

Nejnovější průzkumy ukazují ještě větší náskok francouzské prezidentské kandidátky Le Penové

USD a EUR/GBP Tyto průzkumy posílily klesající trendy kurzů EUR

Avšak Trump a brexit nám už dokázali, že průzkumům nejde vždy věřit

Dnešní zápis z jednání FOMC pravděpodobně nepřinese nic nového

Australský dolar je silný, ale v pozadí hrozí úvěrová katastrofa

Nejnovější průzkum týkající se francouzských prezidentských voleb uvádí ještě vyšší procentuální náskok Le Penové a spready německých dluhopisů vůči francouzským tento vývoj kopírují: desetileté státní dluhopisy jsou stále blízko 80 b.p. Tím vzniká další tlak na euro, který by mohl pokračovat minimálně do výsledků dubnových voleb – za poslední rok jsme si však už díky vítězství Trumpa a brexitu zvykli, že průzkumům nemůžeme věřit.

Technicky nejvýznamnější vývoj mezi hlavními páry s eurem je níže uvedený rozpad podpory EUR/GBP. Také EURJPY je v defenzivě, EUR/AUD se blíží víceletému minimu a EUR/USD se blíží lokálně důležité zóně 1,0500-25, která představuje poslední skutečný bod podpory před minimy cyklu pod úrovní 1,0350.

Nedostatek sebevědomí dolaru mimo kurz EUR/USD pravděpodobně vychází z potřeby vyčkat, co sdělí prezident Trump ve svém projevu před Kongresem příští úterý. Kromě toho byl včerejší bleskový PMI společnosti Markit nezajímavý a v porovnání s lednem poměrně slabý.

Dnes se dozvíme zápis z jednání FOMC i když je těžké věřit, že uslyšíme něco důležitého, protože nedávno jsme slyšeli projev guvernérky Janet Yellenové v Kongresu a Fed obvykle jen reaguje na data a Trumpovu politiku a obvykle nedokáže poskytnout žádné prognózy mimo změny pravděpodobnosti konkrétního setkání.

Jednou z nejsilnějších měn zůstává australský dolar a guvernér Rezervní banky Philip Lowe byl ve svém posledním projevu velmi optimistický, když se snažil pozitivně vysvětlit současnou zaměstnanost. Nám se však zdá, že v pozadí se z dlouhodobého hlediska tyčí úvěrová katastrofa. I když se měna snaží z všech sil, aby vypadala nezranitelně z pohledu globálních reflačních nadějí – na grafech nevidíme žádné problémy, takže nemůžeme vyslovit negativní názor a musíme prozatím respektovat pohled trhu.

Graf: EUR/GBP

Kurz EUR/GBP poté, co nejprve naznačil falešný průlom pod oblast 0,8470, opět stlačil níž. Tentokrát jde o kvalitnější průlom a díky podpoře daleko méně holubičího guvernéra Bank of England Marka Carneyho dostaly britské sazby menší povzbuzení. Další velkou úrovní je pobrexitová formace „hlava-ramena“ se spodní úrovní v zóně 0,8350-00, která by se mohla otevřít i do výrazně nižších pater.

Zdroj: Saxo Bank

Vybrané měny zemí G-10 – souhrn

USD – dolar zatím vyčkává mimo EUR/USD a pravděpodobně čeká, jaké politické signály vyšle v úterý prezident Trump. Určitou podporu nabídlo poslední zvýšení očekávání ze strany Fedu, a měna by tak po zveřejnění zápisu z jednání FOMC mohla vystoupat výš.

EUR – v podstatě je slabší, protože jednotnou měnu trápí politická nejistota, která patrně vydrží přinejmenším do prvního kola francouzských prezidentských voleb koncem dubna. Také sledujeme rozšiřování spreadů u vládních dluhopisů.

JPY – japonský jen vypadá vedle utrápeného eura pevně, ale nachází se uprostřed středního pásma posledního rozmezí USD/JPY. Neočekáváme silné signály, dokud neuvidíme výraznější pohyb nahoru nebo dolů u výnosů z dluhopisů pravděpodobně v negativní korelaci s JPY – zejména po očekávaném úterním Trumpově projevu.

GBP – libra výrazně posiluje oproti slabému euru – a ještě více vůči dolaru, takže dnes jde trochu i o libru. Skutečně klíčové úrovně se blíží 0,8350 pro kurz EUR/GBP, pokud bude kurz nadále směřovat dolů.

CHF – frank pod výrazným tlakem bude pravděpodobně posilovat díky slabému euru, ale Švýcarská národní banka dělá, co může, aby nápor ustála.

AUD – poklona Rezervní bance za pozitivní přístup, ale je tu dobrý důvod, proč Lowe nestojí o snížení. Není to ani tak kvůli síle australské ekonomiky, spíše nechce, aby se australská realitní bublina dále zvětšovala.

CAD – 200denní pohyblivý průměr USD/CAD se zatím víceméně drží zpátky díky tomu, že nedávné zvýšení cen ropy vedlo k zájmu o nákup CAD. Kurz USD/CAD se nám líbí vyšší, ale je to dřina.

NZD – novozélandský dolar je i nadále slabý, kurz AUD/NZD je blízko klíčové oblasti 1,0750 a kurz NZD/USD na nedávné podpoře – riziko kapitulace?

SEK – Riksbank včera dělala, co mohla, aby měnu poněkud oslabila, a měla i úspěch, protože kurz EUR/SEK zůstal v rozmezí, zatímco všude jinde euro oslabilo.

NOK – zde je pozornost upřena na ceny ropy, což by mohlo norskou korunu mírně posílit, avšak nemáme velká očekávání kromě volné korelace k ropě.





Autor: John J. Hardy, vedoucí oddělení forexu, Saxo Bank