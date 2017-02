Saudi Aramco míří na burzu

Pro investory by měl rok 2017 znamenat novou naději. Na burzu by měl vstoupit nový hráč a tím je největší světová ropná společnost Saudi Aramco. Spekuluje se o tom, že odhadovaná emise by se měla vyšplhat na 100 miliard amerických dolarů. Tato emise by dokonce překonala i společnost Alibaba Holding, za kterou investoři vynaložili 25 miliard dolarů. Aktuální odhad valuace celé společnosti činí 2 biliony dolarů, s největší pravděpodobností by se jednalo o největší společnost světa, která by skoro třikrát překonala společnost Apple, kterou trh odhadl na hodnotu přibližně 700 miliard dolarů. Ředitel firmy Amin Nasser nadhodil, že společnost vstoupí na burzu velice brzy. Je třeba vynaložit ještě spoustu úsilí, než se společnost nechá zalistovat. Saudi Aramco by mohla zaujmout především na vstřícnou politiku vlády k těžbě, stabilní ceny ropy a také nízké náklady na těžbu. Podle dostupných dat vytěží Saudská Arábie jeden barel za méně než devět dolarů, oproti těžařského gigantu Ruska jsou náklady více než dvojnásobné. Pro saudský Národní transformační plán by byl takhle velký vstup na burzu zásadní. Dále by umožnil modernizaci království a umožnit postupný přechod ekonomiky zcela závislé na nerostných surovinách k trvalejším zdrojům hospodářského růstu. Hlavním důvodem jsou rozpočtové problémy státu z roku 2016, když rozpočtový deficit narostl hodnoty 15 procent hrubého domácího produktu.

