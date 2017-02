FT: Záchranu Monte dei Paschi komplikují neshody Bruselu a ECB

O problémové Banca Monte dei Paschi di Siena, nejstarší nepřetržitě fungující bance na světě, není od konce minulého roku příliš slyšet. Deník The Financial Times přišel s tvrzením, že plán na rekapitalizaci banky se zadrhává, neboť se Evropská komise nemůže dohodnout s Evropskou centrální bankou na postupu ohledně schvalování státní pomoci.



O státní pomoci se rozhodlo poté, co Monte dei Paschi nedokázala sehnat 5miliardový rekapitalizační balíček od soukromých investorů. Jedním z největších přispěvatelů měl být katarský vládní fond, který se však nakonec rozhodl nepodílet se na záchraně.



Podle regulací bude podobu italské státní pomoci muset schválit Evropská komise, což může podle vyjádření představitele italského ministerstva financí Fabrizia Paganiho pro agenturu Reuters zabrat až několik měsíců.



Deník The Financial Times přinesl informaci o tom, že za pomalým procesem mohou stát neshody mezi Evropskou centrální bankou, která je regulátorem banky, a Evropskou komisí, která schvaluje státní pomoc. Konkrétně se má jednat o nesouhlas ohledně formálních postupů – ECB údajně věří, že Brusel musí nejprve schválit restrukturalizaci a státní pomoc, než se vyjádří k tomu, kolik banka vlastně na „zalepení děr“ potřebuje. Evropská komise se však prý naopak domnívá, že ECB musí nejprve detailně objasnit a vysvětlit jakou výši má rekapitalizační balíček mít, než ho Brusel bude moct schválit.



Evropské banky by podle pravidel správně neměl zachraňovat stát, aniž by se na záchraně nepodíleli i věřitelé banky. Tento mechanismus má chránit daňové poplatníky na úkor držitelů dluhopisů banky. Svůj záměr však tato regulace v případě Monte dei Paschi nemůže úspěšně splnit, neboť mezi její věřitele často patří i drobní italští investoři. To ze státní pomoci činí politicky kontrovezní krok. I zde se dá hledat zdroj neshod mezi ECB a Komisí – zatímco komise má zájem minimalizovat politický dopad státní pomoci, ECB chce v eurozóně zajistit maximální finanční stabilitu a strasti daňových poplatníků a věřitelů banky ji nezajímají.



Podle posledních vyjádření banka podle ECB potřebuje až 8,8 miliardy eur oproti pěti miliardám ještě na sklonku minulého roku. Italové s Komisí intenzivně vyjednávají, ale formálně plán na státní záchranu banky ještě nepředložili. Stát by se to podle Financial Times mohlo na jaře. Obchodování s akciemi Monte dei Paschi bylo na milánském parketu přerušeno na sklonku roku 2016.