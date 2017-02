Přistoupí FED ke zvýšení sazeb už příští měsíc? / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 20. 2. 2017

Zámořské akciové trhy pokračují na vlně optimismu, přesto středeční obchodní seanci zakončily smíšeně bez výraznějších pohybů. Přestože Index DJIA vystoupal na nové zavírací maximum, hlavním událostí, na kterou investoři čekali, bylo zveřejnění zápisu z posledního zasedání americké centrální banky.

Mnoho členů FOMC vyjádřilo názor, že by mohlo být vhodné brzy přistoupit k opětovnému zvýšení úrokových sazeb, pokud příchozí statistiky z trhu práce a inflační data budou v souladu se současným očekáváním nebo dosáhnou lepších výsledků. Toto prohlášení samozřejmě ponechává otevřené dveře pro zvýšení sazeb již na nejbližším zasedání 15. března. Šance na zvýšení sazeb na březnovém zasedání FOMC se pohybují, dle různých zdrojů, v rozmezí 22-36 %, šance na růst sazeb v květnu nyní dosahují 52 %. Květnové zasedání se však uskuteční bez následné tiskové konference šéfky FEDu Janet Yellen, což spíše odkládá "rate hike" až na 14. června. Podle výboru určitá nejistota stále přetrvává ze silného dolaru, který po této zmínce odevzdal část zisků z počátku týdne. Jedním z důvodů pro rychlejší růst úrokových sazeb by mohla být i fiskální politika nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativy, která by měla být více expanzivní, než za prezidenta Baracka Obamy. S návrhem deregulace, snižování daní a vyšších vládních výdajů je potřeba se na tyto kroky připravit, uvedla americká centrální banka. Stěžejním bodem diskuze byla podle FOMC minutes mohla být otevřená debata o dopadech této politiky a jejího následného trvání.

Dalším tématem tohoto týdne bylo setkání šéfky Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagarde s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Lagarde ocenila pokrok Řecka ve finanční krizi a ochotu k reformním plánům. Přesto bude zapotřebí ještě celá řada dalších změn. Účast MMF na další půjčce Aténám Lagarde ještě nepotvrdila, přesto věc vidí nadějně. Výměnou za rozsáhlé reformy, na jejichž přípravu přijedou brzy do Atén dohlédnout experti věřitelských institucí, může země do roku 2018 získat až 86 mld. EUR. MMF se do třetího programu nezapojil, což někteří představitelé eurozóny striktně vyžadují.

Určitá nejistota se na evropských trzích v následujících dnech může objevit spolu s blížícími se volbami ve Francii, které proběhnou od druhé poloviny dubna. Narůstající preference předsedkyně Národní fronty Marine Le Pen mohou vyvolat následující měsíc značnou volatilitu na evropských titulech. Le Pen nedávno prohlásila, že Francie má vystoupit z NATO a Evropské unie a eurozónu. Lidé mají mít právo hlasovat za osvobození se od otroctví a vydírání ze strany technokratů z Bruselu a vrátit zemi suverenitu, hlásí ve svých projevech.

Libor Stoklásek, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 20. 2. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

17. 2. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 970,01 950,80 950 ↓ -1,98 930 - 982 1 4 Dow Jones (US) 20 624,05 20 383,40 20 375 ↓ -1,17 19 500 - 21 252 1 4 NASDAQ (US) 5 838,58 5 693,20 5 785 ↓ -2,49 5 500 - 5 800 0 5 FTSE 100 (VB) 7 299,96 7 280,40 7 350 ↓ -0,27 7 000 - 7 498 3 2 DAX (Něm.) 11 757,02 11 805,80 11 820 ↑ 0,42 11 000 - 12 400 4 1 Nikkei 225 (Jap.) 19 234,62 19 296,80 19 750 ↑ 0,32 18 000 - 19 910 3 2

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

17. 2. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 970,01 938,00 960 ↓ -3,30 850 - 1 000 2 3 Dow Jones (US) 20 624,05 20 325,20 20 540 ↓ -1,45 17 800 - 22 486 2 3 NASDAQ (US) 5 838,58 5 653,60 5 641 ↓ -3,17 5 100 - 6 047 2 3 FTSE 100 (VB) 7 299,96 7 351,40 7 426 ↑ 0,71 7 000 - 7 521 4 1 DAX (Něm.) 11 757,02 11 512,60 11 888 ↓ -2,08 9 500 - 12 400 4 1 Nikkei 225 (Jap.) 19 234,62 18 875,60 19 323 ↓ -1,87 16 000 - 20 105 3 2

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Michal Belan - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers