Evropská komise zveřejnila Country Reports

Ve středu 22. února 2017 zveřejnila Evropská komise analýzy hospodářských výzev a politik pro členské státy EU, tzv. Country Reports. Tyto analýzy hrají důležitou roli v procesu evropského semestru. Jednak představují zhodnocení vládní hospodářské politiky ze strany Evropské komise a přinášejí tak cenný pohled zvenčí, jednak jsou důležitým podkladem pro přípravu národních programů reforem a konvergenčních programů, které vláda zasílá Komisi každoročně v dubnu.





Country Report pro Českou republiku je zaměřena zejména na následující strukturální výzvy a témata:

• veřejné finance a daňová politika;

• trh práce, vzdělávání a sociální politika;

• investiční politika;

• výzkum a vývoj;

• energetika a účinné využívání zdrojů;

• veřejná správa.

V květnu navrhne Evropská komise členským státům doporučení, která na počátku léta schvaluje Rada EU. České republice byla v loňském roce adresována tři doporučení. Ta směřují do fiskální oblasti, regulační a administrativní zátěže, dále také do tematiky veřejných zakázek, systému výzkumu a vývoje, sektoru vzdělávání a do otázek inkluzivity trhu práce.