Jak si vede Zcash?

28. října minulého roku byla na finanční trhy uvedena další z řady tzv. virtuálních měn, Zcash (ZEC). Podívejme se, jak se tomuto potenciálnímu budoucímu konkurentovi Bitcoinu (BTC) daří po více než čtvrtroce fungování.

Mezi kryptoměnami panuje velká konkurence. Zdrojové kódy jsou otevřené a není proto složité vytvořit “novou” měnu zkopírováním již existujícího programu, ve kterém kromě jména dojde ke změně některých vlastostí týkajících se množství měny nebo rychlosti její distribuce. Co ale virtuální měnu udělá zajímavou pro investory, je ochota účastníků finančních transakcí ji používat. Pro její úspěšnou budoucnost bude tedy třeba, kromě dobré marketingové strategie, poskytnout nějakou přidanou hodnotu, která konkrétní virtuální měnu funkčně odliší od již existujících. Touto vlastností Zcash disponuje. Na rozdíl od Bitcoinu poskytne jeho uživatelům, dle tvrzení tvůrce Zooko Wilcoxe, naprostou anonymitu při vypořádání finančních transakcí. Z této vlastnosti ostatně vychází i pojmenování samotné měny, kde Z v názvu zastupuje “zero-knowledge proofs”, tedy bez důkazů.

Z celkového počtu vytěžitelných “mincí”, který byl stanoven na 21 mil. kusů, bylo zatím do digitálního světa vypuštěno 700 tisíc ZEC. Bylo by mimochodem zajímavé sledovat, jak by se ekonomická teorie růstu, založená na inflačních očekáváních, vypořádala s pevně stanoveným množstvím peněz, kdy společně s růstem ekonomiky musí docházet k dělení virtuální měny na stále menší platební jednotky. Jeden Xcoin by tak svou hodnotu v čase neztrácel, ale na rozdíl od klasických “tisknutelných” platidel ji naopak získával.

Internetové stránky coinmarketcap.com evidují k dnešnímu dni celkem 723 různě pojmenovaných kryptoplatidel jejichž tržní kapitalitace, tedy aktuální cena násobená počtem existujících, resp. zatím vytvořených jednotek, je téměř 21mld. USD. Jsou zde ale diametrální rozdíly. Z uvedené kapitalizace připadá na vedoucí Bitcoin 18 mld., na druhé Ethereum pak 1,1 mld. USD. Zcash zatím zaujímá 17 příčku s tržní hodnotou 21 mil. USD.

Graf vývoje ceny tohoto virtuálního finančního aktiva není třeba vkládat, postačí slovní popis. V prvních dnech jeho existence se cena pohybovala v násobcích Bitcoinů. To bylo způsobeno zejména malým počátečním množstvím ochodovatelných ZEC, o které však byl mezi spekulanty velký zájem. Ten byl podpořen i způsobem vzniku nové měny, na němž se podíleli odborníci z Johns Hopkins University a MIT, a na jehož úspěch vsadily své finance i fondy rizikového kapitálu. Všichni zúčastnění budou také odměněni a postupně si rozdělí 10% z celkové emise. Počáteční spekulativní nálada se ale rychle vytratila a od prosince se cena Zcash zatím drží v oblasti mezi 50 USD a současnými 30 USD (přibližně 0,027 BTC). Trend ceny je klesající a koreluje tak s rostoucím množstvím měny v oběhu a vyčkáváním potenciálních kupců na nové zprávy, které by potvrdily jeho budoucí konkurenceschopnost na poli kryptoměn. Objem obchodů je zatím nízký (do 1mil USD), takže i malé zvýšení poptávky může s cenou výrazně pohnout. A vzhledem k prostředí, ze kterého Zcash pochází a zázemí stojícím za jeho vznikem lze předpokládat, že zprávy, které jej mediálně podpoří, lze spíše očekávat než vyloučit.