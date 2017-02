Zatočte s dluhy! Refinancování a konsolidace půjček: Jaký je mezi nimi rozdíl a co se vám více vyplatí?

Jsou dny, kdy máme velké plány, velké oči, chceme si splnit svá přání a jdeme do toho bezhlavě. V těchto chvílích často nemyslíme dopředu. Kupujeme vytoužené domy, vycházíme z obchodních center s plnými taškami věcí, kterým jsme ve výlohách prostě nedokázali odolat, vracíme se do hněda opálení z úžasné dovolené, kterou budeme splácet ještě do té další. Půjčka nám pak leckdy dokáže velmi znepříjemnit život. V tu chvíli je dobré začít přemýšlet nad refinancováním nebo konsolidací.

Splácejte méně, nikoliv déle

Refinancovat půjčku znamená převést ji do jiné banky. Ta splatí váš původní úvěr a poskytne vám nový za lepších podmínek. Zpravidla můžete získat nižší úrokovou sazbu, díky čemuž se vám sníží měsíční splátky i celková částka, kterou musíte bance splatit, a zároveň se neprodlouží doba splácení jako je tomu u konsolidace.

Refinancování půjček u nás nabízejí především instituce, které tak mohou přetáhnout klienta od konkurence, a často bývá zcela zdarma. Obchod je totiž výhodný pro obě strany – poskytovatel získá nového zákazníka a dlužník zase výhodnější podmínky splácení.

Má to smysl ovšem jen za předpokladu, že podmínky, za kterých doposud svůj úvěr splácíte, jsou pro vás extrémně nevýhodné a banka vám nechce vyjít vstříc. Ani v tomto případě není dobré dělat unáhlená rozhodnutí. Prostudujte si pozorně nabídky všech bank a až poté se rozhodněte, která je pro vás nejvýhodnější. Výrazněji než při refinancování půjček, můžete ušetřit při refinancování hypoték.

Slučte si půjčky do jedné, získejte lepší přehled a ulevte rodinnému rozpočtu

Konsolidace půjček je vhodným řešením, pokud splácíte více úvěrů najednou. Funguje tak, že banka nebo nebankovní instituce, u níž o konsolidaci půjček žádáte, spočítá a vyplatí vaše závazky vůči jiným společnostem.

Vy pak už splácíte dluh pouze jeden. Vyhnete se tak spoustě poplatků, budete mít o o svých financích lepší přehled a výrazně si snížíte měsíční splátky, avšak na úkor doby splácení, která se většinou prodlouží. Ve finále tak můžete přeplatit výrazně více, proto je konsolidaci třeba dobře promyslet.

Závěrem je třeba říci, že konsolidace a refinancování není pro každého. Poskytovatel si spotřebitele vždy pečlivě prověří. Pokud jste tedy v minulosti měli problémy s placením svých závazků, pravděpodobně vás banka sloučit své úvěry ani převést půjčku nenechá. Proto jakmile nabudete pocitu, že už jsou vaše dluhy pro vás příliš velkým soustem, začněte to řešit nejlépe ihned.