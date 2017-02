Šéf Henkelu přilévá do ohně Kraft versus Unilever: Akvizice jsou zásadní i v naší strategii

Výrobci pracích prášků Persil, vlasové kosmetiky Schwartzkopf nebo lepidel Loctite ve čtvrtletí stoupl zisk i tržby a šéf firmy Hans Van Bylen slibuje na trhu, který prožívá bouřlivé týdny díky nepodařeným námluvám mezi Kraft Heinz a Unileverem, rozpoutat další akvizice, které jsou pevnou strategií Henkelu.

Německý výrobce spotřebního zboží Henkel vykázal za čtvrté čtvrtletí loňského roku nárůst zisku i tržeb, zejména díky vyšší poptávce na rozvíjejících se trzích jako je Latinská Amerika. Společnost dnes také uvedla, že navzdory turbulencím v sektoru zůstanou akvizice klíčovou součástí její strategie. Z loňského zisku firma navrhne vyplatit dividendu 1,62 eura na jednu prioritní akcii, což je proti předchozímu roku nárůst o 10,2 procenta.



Henkel zaznamenal čtvrtletní zisk před započtením úroků a daní (EBIT) 765 milionů eur. Meziročně je to nárůst o více než 14 procent. Tržby vzrostly o 10,8 procenta na 4,86 miliardy eur (131,3 miliardy Kč), a dotkly se tak horní hranice odhadů analytiků.



Podnik, který vyrábí mimo jiné prací prášek Persil, produkty pro péči o vlasy Schwarzkopf a lepidla značky Loctite, těží zejména ze silné poptávky na rozvíjejících se trzích Latinské Ameriky. Ty se na jeho odbytu podílejí 42 procenty.



Sektor spotřebního zboží zažil několik bouřlivých týdnů, kdy americká potravinářská skupina Kraft Heinz se po vzájemné dohodě rozhodla stáhnout nabídku na převzetí britsko-nizozemského výrobce spotřebního zboží Unilever. Americký podnik za převzetí nabízel 143 miliard dolarů (více než 3,6 bilionu Kč). Transakce by podle agentury Reuters byla třetí největší akvizicí v historii.



Ředitel společnosti Henkel Hans Van Bylen předpokládá, že v dohledné budoucnosti se situace na trhu neuklidní. "Nicméně, díky naší vedoucí pozici, jasné strategii, silnému týmu a inovativním značkám a technologiím máme našlápnuto k dalšímu růstu," řekl.



Henkel vloni koupil amerického výrobce pracích prostředků a dalšího zboží pro domácnost The Sun Products. V listopadu pak sdělil, že akvizice zůstanou zásadním prvkem jeho strategie.