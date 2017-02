Inflace v eurozóně: Potrvá španělský paradox?

Eurostat včera potvrdil správnost svého předběžného odhadu z konce ledna, že inflace v eurozóně vyrostla v prosinci na skoro až šokujících 1,8 %. Vedle toho však včera doplnil podrobnosti - a ty mohou vzbudit jisté obavy.

Tyto obavy by se mohly týkat konkrétně Španělska. To v minulém desetiletí vykazovalo poměrně rychlý růst relativních cen (měřených reálným efektivním kurzem), čímž by měla slábnout konkurenceschopnost země. Ve skutečnosti se však Španělům v témže období dařilo držet si - ba dokonce zlepšovat - pozici v celkovém exportu z eurozóny.

Literatura proto mluví o tzv. španělském paradoxu a vysvětluje ho především existencí dvou typů španělských firem: na jedné straně velkých, velmi efektivních a exportně úspěšných koncernů a na druhé straně ostatních firem, jejichž konkurenceschopnost je daleko menší (přičemž oficiální statistiky tuto dualitu nezachycují úplně správně, tj. španělskou konkurenceschopnost podceňovaly). Vysoká nynější španělská inflace je hodně tažena cenami energií, a nikoli primárně domácími mzdovými tlaky. Zatím tedy o španělskou konkurenceschopnost asi strach mít nemusíme. Koneckonců růst španělského HDP v loňském roce přesáhl 3 %, takže v rámci eurozóny (růst 1,7 %) lze tuto zemi pokládat za hotového tygra. Pokud by však růst cen energií nakonec významně prosákl i do mezd, strach o pokračování španělského boomu může být namístě. Ledaže bude vývozu ze čtvrté největší ekonomiky eurozóny opět pomáhat nějaký statistický paradox.

Michal Skořepa