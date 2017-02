Rozbřesk: Strach z Marine Le Penové drží euro a výnosy na uzdě

Francouzské volby začínají ovládat řadu evropských trhů, a to do nich ještě pěkných pár týdnů zbývá (první kolo 15. dubna). Včera šly nehledě na výborný výsledek německé podnikatelské nálady Ifo výnosy bezpečných německých dluhopisů dál nekompromisně dolů - na deseti letech pod 0,30 % poprvé od poloviny ledna. Rozpětí mezi výnosem francouzského a německého výnosu tak v první polovině týdne zdolalo 4,5letá maxima. Jeden z posledních důkazů toho, že investoři mají strach z rostoucích preferencí Marine Le Penové, která slibuje voličům odchod z eura.

Včera se pád trochu zastavil poté, co z volebního klání odstoupil centristický kandidát F. Bayrou a podpořil pro trhy relativně přijatelného Emmanuela Macrona. I tak ale v nejbližších týdnech nelze čekat na trzích zázračný obrat. Strach žene nahoru také ceny pojištění proti bankrotu Francie - pětileté CDS kontrakty (cena pojištění) vyskočily na nejvyšší úroveň od roku 2013, i když není zcela jasné, že by investory proti převedení eurových francouzských dluhopisů do franku ochránily (viz https://www.wsj.com/articles/french-credit-default-swap-trading-volumes-surge-1487787868). Nárůst napětí na francouzském dluhopisovém trhu také viditelně svazuje ruce euru, které rovněž v posledních dnech není schopné ocenit velice slušná čísla z reálné ekonomiky.



Trhy mají strach přesto, že do druhého kola prezidentských voleb dávají průzkumy Le Penové relativně nízké šance a i v případě vítězství by byl odchod z eura legislativně komplikovaný. Marine Le Penová by musela vyhrát i parlamentní volby, aby nakonec mohla prosadit “svého premiéra”. To je vzhledem k volebnímu systému málo pravděpodobné (dnes má její Národní fronta pouze dva poslance). S vládou postavenou premiérem z jiné strany by se z eura odcházelo “těžko”. Přesto jsou investoři jednoduše opatrní. Po zkušenostech s brexitem a vítězstvím Donalda Trumpa v amerických volbách ví, že politický vývoj dokáže nakonec všechny překvapit.

***FOREX***

Region

Zlotý s forintem včera mazaly zisky vůči euru z předchozího dne. Koruna zůstává i nadále v těsné blízkosti intervenční hranice ČNB. Viceguvernér ČNB Hampl včera zopakoval jak platnost tvrdého závazku (intervenovat minimálně do konce čtvrtletí), tak i měkkou indikaci, že nejpravděpodobnější je opuštění intervencí někdy kolem poloviny roku.



Zřejmě nejzajímavější dnešní událostí v regionu bude zveřejnění zápisu z posledního jednání polské centrální banky (konaného 7. - 8. února). Uvidíme, zda se nálada v NBP vzhledem k akceleraci inflace přece jen neposouvá trochu více jestřábím směrem.



EUR/USD/GBP

Eurodolar včera v průběhu dne navzdory dobrému indexu Ifo v Německu dále padal a dokonce otestoval hranici 1,05. Od té se však odrazil zpět vzhůru díky zprávě z francouzské prezidentské předvolební kampaně. Z ní odstoupil jeden z kandidátů (F. Bayrou) a podpořil jiného centristického kandidáta Emmanuela Macrona. Ten má zřejmě jediný serióznější šanci porazit ve druhém kole kandidátku krajní pravice M. Le Penovu. Později večer dolaru již nijak nepomohl zveřejněný zápis z lednového zasedání Fedu. Ten sice nechal možnost březnového zvýšení úroků ve hře, avšak jasný signál nevydal. O březnovém zvýšení úroků tedy zřejmě rozhodnou únorová data z trhu práce a proto bude důležité, jak dopadnou dnešní týdenní statistiky ohledně nových žádostí o podporu v USA (ty trhu i nám dovolí lépe nastavit odhad pro únorové payrolls). Týden před nimi - 3. března - má ovšem promluvit J. Yellenová, takže Fed může vyslat jasný signál ještě předtím.