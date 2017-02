Čtvrteční obchodní seance 23. 2. 2017

Čtvrtek 23. 2. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,16 %), S&P500 (-0,11 %) a NASDAQ (-0,09 %).

Evropa: DAX (+0,26 %), CAC40 (+0,15 %), FTSE 100 (+0,38 %).

Čína: Hang Seng (-0,35 %), Shanghai Comp. (-0,37 %), CSI 300 (-0,48 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,04 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

USA: (14:30) – Týdenní změna počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti

/NG: (16:30) – EIA týdenní změna zásob ropy: oček. -86 mld., min. -114 mld.

/CL: (17:00) – EIA týdenní změna zásob ropy: oček. +3,4 M, min. +9,5 M

------------------------------------------------------------

/CL: (úterý) – API týdenní změna zásob ropy: -0,884 M, oček. +3,3 M, min. +9,94 M

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy zakončily středeční obchodní seanci smíšeně bez výraznějších pohybů. Index DJIA přesto vstoupal na nové zavírací maximum. Hlavním událostí, na kterou investoři čekali, bylo zveřejnění zápisu z posledního zasedání americké centrální banky.

FOMC - Mnoho členů FOMC vyjádřilo názor, že by mohlo být vhodné brzy přistoupit k opětovnému zvýšení úrokových sazeb, pokud příchozí statistiky z trhu práce a inflační data budou v souladu se současným očekáváním nebo dosáhnou lepších výsledků. Toto prohlášení samozřejmě ponechává otevřené dveře pro zvýšení sazeb již na nejbližším zasedání v březnu. Šance na zvýšení sazeb na březnovém zasedání FOMC se pohybují, dle různých zdrojů, v rozmezí 22-36 %, šance na růst sazeb v květnu nyní dosahují 52 %. Určitá nejistota stále přetrvává ze silného dolaru. Jedním z důvodů pro rychlejší růst úrokových sazeb by mohla být i fiskální politika nově zvoleného prezidenta a jeho administrativy, která by měla být více expanzivní, než za prezidenta Baracka Obamy.

Ropa reagovala po uzavření trhů růstem, kdy zveřejněná týdenní změna zásob ropy dle institutu API ukázala pokles o 884 tis. barelů. Dnes se dočkáme srovnání statistiky s reportem agentury EIA. Zveřejněny budou také zásoby plynu. Statistiky německého HDP za 4Q 2016 skončily na odhadech, q/q +0,4 %, y/y +1,2 %. Dnešní den bude na makrodata chudší a obchodování bude pravidelně ovlivněno včerejším zápisem FOMC.

Výsledková sezóna Evropa: Peugeot, Veolia, Vivendi

Výsledková sezóna USA: AL, BTI, CHK, IMAX