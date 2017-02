Jak by se Erste, KB a Monety dotkla sektorová daň?

Český premiér Bohuslav Sobotka představil návrh nové sektorové daně pro banky, jejíž výše by se měla odvíjet od velikosti aktiv. Z bankovních titulů, které se obchodují na pražské burze, by byla touto daní nejvíce ovlivněna Erste. Dodatečný bankovní odvod by se u ní mohl přehoupnout i přes 3 miliardy Kč.

V případě Komerční banky by se měl odvod pohybovat okolo 2,75 miliardy Kč.

MONETA Money Bank by spadala do pásma s nižší sazbou, její odvod by představoval zhruba 300 milionů Kč.

Přestože ostatní politické strany návrh příliš nevítají, a prosazení sektorové daně by tak bylo zřejmě obtížné, akcie dotčených bank reagovaly na zprávu poklesem. Investoři tak oznámkovali českého premiéra relativně jednoznačně

