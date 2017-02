Premiér Sobotka: Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění pomůže především sociálně slabým

Poslanecká sněmovna dnes přijala k dalšímu projednávání důležitý zdravotnický zákon, který má pomoci ulehčit situaci rodinám s nemocnými dětmi a seniorům. Snížením ročního limitu na doplatky za léky na recept pro děti do 18 let a seniory nad 65 let ze stávajících 2 500 korun na 1 000 korun a u osob nad 70 let až na 500 korun zajistíme lepší dostupnost zdravotní péče lidem, kteří bývají nejčastěji nemocní. Jsem přesvědčen, že to jsou žádoucí změny, a věřím, že je zákonodárci podpoří i v dalším projednávání. Pokud snížení doplatku na léky pro tyto sociálně nejohroženější skupiny obyvatel parlament schválí, mělo by platit od roku 2018. To dává Ministerstvu zdravotnictví prostor zajistit, aby systém zdravotního pojištění zvýšené náklady s touto novelou zákona spojené vstřebal. K tomu má napomoci i další novela zákona, a to zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která zaručuje na příští dva roky pravidelnou valorizaci plateb státu za státní pojištěnce. Věřím, že i tu poslanci odsouhlasí.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR