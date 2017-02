Sázka proti černému trhu

Výraznější investorská aktivita se tento týden na pražskou burzu konečně vrátila. Největší kus ze 730 milionového koláče ukrojila Komerční banka (200 mil. Kč), ale vyšší aktivitu bylo možné pozorovat i na menších společnostech.



Jedna z nich, Kofola, se stala poraženým dne. Její akcie oslabily o 3,45% za objemu téměř deseti milionů korun. Více než 7 násobek průměru tohoto roku. Podle našeho názoru je i přes své problémy v Polsku zajímavým titulem, ale doplácí na velmi nízký podíl volně obchodovaných akcií. Společnost se již k této situaci v uplynulém roce, nicméně je jen obtížně představitelé, že by se nějaký z velkých akcionářů rozhodl k prodeji při současné ceně akcií.



Větší zobchodovaný objem byl patrný i na Fortuně (+1,11%). Ráno se investoři dozvěděli, že offshorové sázkařské společnosti budou muset i po udělení licence zavřít všechny stávající účty klientů a otevřít nové. Otevření takového účtu vyžaduje fyzickou návštěvu pobočky Czech POINT. To nahrává českým sázkovým společnostem, Fortunu nevyjímaje. V průběhu dne pak přišlo rozhodnutí českého Ústavního soudu o zákonnosti blokování stránek offshorových sázkařských webů. Velikost černého hazardního trhu je odhadována až na půlku toho celkového Rozhodnutí tak opět hraje do karet Fortuně.