Souhrn 22.2. - Evropa se obává růstu vlivu francouzské krajní levice, USA vylepšují maxima, ropa oslabuje, BCPP mírně v červeném, ČEZ pro Erste, Uni +3%

12.h - Evropa roste po překvapivě silných PMI,...

10.h - na bCPP JPMorgan dodává sílu akcíím...

Hlavní zprávy a komentáře dne



Pražská burza v polovině 8. týdne při lehce nadprůměrné likviditě mírně oslabila.Evropské akciové trhy dnes neudržely ranní pozitivní ladění. Investoři se velmi obávají růstu vlivu extrémní levice ve Francii, jež by mohla mít velmi třaskavou podstatu pro celou EU. K poklesu přispěly také technické faktory, protože trhy se ráno vyhouply na své 14měsíční maxima.Pozornost dnes poutaly také firemní výsledkové zprávy v čele s nejlepším výsledkem bankovní skupiny Lloyds za posledních 10 let a mírným zklamáním z výsledků Airbusu. Nedařilo se energiím kvůli vývoji cen ropy a výsledkům německých utilit. Výrazně rostly akcie Unileveru po oznámení, že firma reviduje nabídku převzetí ze strany Kraft-Heinz s cílem maximalizovat hodnotu z pohledu akcionářů.Vliv měla také dnešní makra v čele s růstovou revizí vývoje britského HDP ve 4Q16 a růstem podnikatelské důvěry v Německu.US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování dále posunují svá historická maxima. Investoři s určitým napětím vyhlížejí minutes Fedu z posledního zasedání. Investoři se ze zápisu z posledního jednání měnového výboru budou snažit odvodit počet plánovaných zvýšení dolarových sazeb v tomto roce. Poměrně důležitou myšlenku dnes představili analytici americké Goldman Sachs, když na adresu komodit uvedli, že trhy po růstovém období postaveném na očekáváních budoucích fundamentů nyní potřebují vidět, že se jejich očekávání skutečně naplňují. Toto se dá celkem dobře vztáhnout také vůči akciovým trhům. Euro dnes původně ztrácelo kvůli růstu politického rizika, ale v pozdějším odpoledni si vzalo téměř veškeré ztráty zpět. Americký dolar k ostatním měnám smíšeně s tendencí urovnávat denní výkyv. Ropa v průběhu dneška postupně ztrácí ranní optimismus. Hlavní slovo hrají očekávání týdenních statistik o vývoji stavu zásob a produkce v USA. Vzhledem k pondělnímu svátku budou data zřejmě zveřejněna až zítra. Pokud by opět trval silný růst stavu tamních zásob případně i produkce, mohlo by to mít výrazně negativní dopady. Pozornost trhu je věnována množícím se cenovým výhledům a komentářům jednotlivých týmů na toto téma. Rozpětí odhadů jsou široká. Podle Goldmanů je už ale na čase, aby začala přicházet očekávaná silná tvrdá data z ekonomik. BCPP dnes poměrně roztříštěná. Proti výrazněji posilujícímu ČEZu se stavěla výrazněji korigující Erste Pod hranici 400 Kč se skokem propadla Kofola , naopak Unipetrol začíná stupňovat svůj růst, což by mohl být výsledek technických faktorů obchodování s tímto titulem. ČEZ mohly podpořit zprávy o růstu spotřeby elektřiny v ČR v loňském roce. Pozornost poutají také návrhy na snížení počtu členů představenstva a pokračující spekulace na výši letošní dividendy a jejich další vývoj v budoucnu.