Je v USA více svobodných matek kvůli skomírajícímu zpracovatelskému sektoru?

Levná pracovní síla v Asii ničí pracovní pozice v USA, což zároveň zhoršuje ekonomickou pozici a „kvalitu“ mužů dříve zaměstnaných ve zpracovatelském sektoru jako potenciálních partnerů. To vede k nižšímu počtu sňatků a většímu podílu svobodných matek ve společnosti. S touto zajímavou tezí přišel výzkum ekonomů z MIT, San Diega a Curychu.



Autoři studie se odvolávají na data o manželstvích uzavíraných v USA od konce sedmdesátých let. Počet žen mezi 25 a 39 lety, co byly vdané, se mezi roky 1979 a 2008 propadl o 10 procent mezi vysokoškolačkami, ale až o pětinu mezi ženami se střední školou či základním vzděláním. Za tento fenomén může méně časté uzavírání sňatků, stejně jako zvyšující se počet rozvodů. Spojenými fenomény je až zdvojnásobení počtu dětí narozených svobodným matkám a větší celkový podíl svobodných matek ve společnosti.



Nad otázkou, jestli s tímto vývojem nemůže být spojena i nižší atraktivita mužů jako manželů, se zamýšlí ekonomové z MIT, Kalifornské univerzity v San Diegu a univerzity v Curychu. Konkrétně se snažili vypozorovat spojitost mezi odlivem pracovních pozic ve zpracovatelském sektoru, kde jsou muži tradičně nadprůměrně zastoupeni, a snižujícím se počtem sňatků.



S odkazem na několik jiných výzkumů se ekonomům podařilo prokázat, že v oblastech, kde bylo velké procento mužů dříve zaměstnáno ve zpracovatelském sektoru, se počet uzavíraných sňatků výrazně snížil, zatímco podíl svobodných matek se zvýšil. Jedná se zejména o oblasti, které byly negativně ekonomicky zasaženy stěhováním pracovních míst za levnějšími náklady do Číny.



Akademici to vysvětlují tak, nižší příjmy zhoršili jejich atraktivitu mužů jako potenciálních manželů. Ekonomům se tak podařilo potvrdit teoretický model, podle kterého snížení příjmů u mužů vede k méně sňatkům a více svobodným matkám ve společnosti. V souladu s očekáváním bylo i zjištění, že snížení příjmů u žen má efekt úplně opačný, a sice větší pravděpodobnost, že se provdají a budou mít děti.



Dalším důvodem pro nižší počet sňatků je fakt, že stěhování mužů ze zasažených oblastí a zvýšená prevalence sebevražd a úmrtnosti ( například kvůli alkoholismu spojeném se ztrátou práce – psali jsme ZDE) jednoduše způsobuje nedostatek mužů v některých dříve průmyslových městech v USA.



Jedná se tak o další výzkum, který vysvětluje protekcionistické hlasy sílící v USA a popularitu ekonomických nacionalistů a politiků jako je Donald Trump. I tak ekonomové pro úplnost dodávají, že za snižujícím se počtem pracovních příležitostí ve zpracovatelském sektoru jsou i další fenomény, jako automatizace produkce.