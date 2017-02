Mezi PSA a Opelem se už nehraje o to, jestli dojde k fúzi, ale o zaměstnance

Místo klíčové otázky globálního automobilového průmyslu, totiž: Zda koupí nebo nekoupí nakonec Opel, evropskou značku americké automobilky General Motors, francouzský konkurent PSA, vznikla jiná otázka. Totiž ta, zda bude nebo nebude nakonec koncern PSA po získání Opelu propouštět zaměstnance?

Fúze prý bude oznámena 9. března

Jedno je jisté – ke spojení automobilek Opel/Vauxhall a PSA dojde. Některé zdroje, například německý deník Bild am Sonntag, tvrdí, že finální dohoda mezi PSA a General Motors ohledně převzetí značky Opel/Vauxhall, se má podepsat 9. března. Tehdy začíná autosalon v Ženevě. Jenže – je tu nový problém: Totiž, kolik lidí přijde o práci kvůli spojení Opelu s PSA. Agentura Reuters vydala závazek PSA Group, která utvrdila veřejnost o tom, že bude respektovat stávající počty zaměstnanců Opelu a Vauxhallu. Pokud tedy dojde k jejich převzetí. Ujištění přichází i přesto, že řada ekonomických analytiků říká, že fúzí nutně dojde ke ztrátě tisíců pracovních míst ve značkách Opel a Vauxhall.



Je jasné, že koncern PSA nakonec Opel/Vauxhall bude mít. Nyní se vyjednává s aktuálním vlastníkem automobilky o odkupu ztrátové značky. Jenže – do hry stále více vstupuje citlivá otázka, totiž ztráta pracovních pozic. Spekulovalo se o tom, že součástí plánu PSA na odkoupení značky Opel / Vauxhall od General Motors, je i snižování výrobních kapacit a počtu pracovních míst. K propouštění by mohlo dojít hlavně ve Velké Británii, protože tam Vauxhall vyrábí automobily pouze pro místní trh. Nyní je ale všechno jinak.



„PSA Group potvrzuje svůj závazek dodržet existující pracovní závazky v evropských zemích a pokračovat v dialogu se všemi stranami," citovala agentura Reuters vyjádření koncernu PSA. General Motors se přitom zavázal, že do roku 2018 uskuteční nucené propouštění v některých německých provozech a bude v řízeném propouštění pokračovat i po roce 2020. Nyní se tak podle všeho dolaďují záležitosti právě ohledně zaměstnanosti.

Kolik lidí půjde z Opelu/PSA pryč?

Reuters uvedla, že Opel a Vauxhall v Evropě zaměstnává přes 38 tisíc lidí. Zhruba 19 tisíc lidí pracuje pro Opel v Německu. Ve Velké Británii, ale i v Německu se ale zaměstnanci bojí, že po spojení značky s koncernem PSA dojde k přesunu pracovních sil do Francie. Britská premiérka Theresa Mayová má během předposledního únorového týdne roku 2017 jednat se šéfem koncernu PSA Carlosem Tavaresem ohledně palčivé otázky, totiž snižování zaměstnanosti. Podle Reuters je Mayová odhodlaná chránit britský automobilový průmysl. Schůzku ohledně Opelu má mít Tavares i s Gregem Clarkem, britským ministrem pro podnikání a šéfem největšího britského odborového svazu Unite Jenem McCluskeyem.



Analytici oslovení agenturou Reuters uvedli, že na pořadu dne je uskutečnění tvrdě restrukturalizace Opelu v Německu, Španělsku a Velké Británii. Po ní by měl mít integrovaný General Motors Europe až o 20 – 30 % zaměstnanců méně. Britští odboráři zatím trvají na tom, že otevírat otázku propouštění je příliš předčasné. Vedení společnosti ale bude nutně postaveno před palčivý problém řešení udržitelného rozvoje Opelu. A jak dodává řada ekonomů, bez úspory nákladů to zřejmě nepůjde.