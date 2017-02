Růst Česka je robustní, investice ale omezuje byrokracie, vzkazuje EK

Ekonomický růst České republiky zůstal přes jisté zpomalení v roce 2016 dál robustní, uvedla dnes Evropská komise ve své analýze stavu české ekonomiky. Dokument kromě jiného připomíná, že v Česku je nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Upozorňuje ale také, že náklady na penzijní a zdravotní systém mohou dlouhodobě ohrožovat udržitelnost veřejných financí. Výši investic v ČR podle komise záporně ovlivňuje neefektivita prostředí, spojená především s úrovní regulace a administrativními překážkami.



Evropská komise dnes publikovala analýzy hospodářské situace 27 z 28 členských zemí bloku, výjimkou je Řecko nacházející se v záchranném programu. Dokumenty jsou součástí ročního cyklu koordinace hospodářské a fiskální politiky známého jako Evropský semestr. V jeho rámci na základě nynějších materiálů a poté, co získá záměry členských zemí, komise předloží na jaře svá konkrétní doporučení jednotlivým státům, jaké úpravy a reformy by měly udělat ke zlepšení výkonu své ekonomiky.



Analýza se zmiňuje o tom, že růst českého hospodářství byl v roce 2015 na úrovni 4,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP), ale podle poslední prognózy komise by mělo být konečné číslo za loňský rok jen 2,4 procenta. Zrychlovat začala inflace, její hodnota 2,1 z prosince patří mezi nejvyšší v unii a okolo dvou procent, tedy cíle České národní banky, by se měla udržet po celý rok 2017.



Materiál týkající se Česka upozorňuje, že přes zlepšení výběru daně z přidané hodnoty a snahu bojovat s daňovými úniky bylo prosazeno jen málo opatření, která by zjednodušila český daňový systém či snížila náklady související s placením daní. Vysoké náklady podle EK souvisejí též jen s malým využíváním možností elektronizace státní správy, kde ČR zaostává za mnoha zeměmi unie.



Zpráva připomíná, že nezaměstnanost v ČR byla v roce 2016 jen čtyřprocentní a tedy nejnižší v EU, všímá si ale nízkého zapojení takových skupin jako ženy s malými dětmi či nekvalifikovaní pracovníci.



"Ačkoli je míra chudoby jedna z nejnižších v EU, čelí zdravotně postižení a příslušníci romské komunity v důsledku své malé účasti na pracovním trhu daleko vyššímu riziku chudoby," upozorňuje pracovní materiál komise. V nízkopříjmových skupinách se podle analýzy stává rostoucím problémem bezdomovectví.



Na situaci menšin upozorňují materiály komise opakovaně. Letos uvádí, že ač je ještě příliš brzy hodnotit konkrétní dopady opatření, která měla zvýšit inkluzi ve vzdělávacím systému, zůstává zapojení romských dětí do vzdělávacího procesu omezené.



Investiční prostředí v Česku poškozuje vysoká míra regulace a administrativy navzdory snaze úřadů situaci zlepšit, uvádí analýza. "Pokud jde o dopravní infrastrukturu, zůstává kvalita silniční sítě relativně nízká," stojí v materiálu. Připomenuta jsou zdržení ve výstavbě, mnohdy kvůli malým investicím.



Korupce je podle analýzy v ČR nadále vnímána jako velký problém a mnoha zamýšlená opatření stále zůstávají nerealizována. Materiál připomíná i nedostatky při zadávání veřejných zakázek, časté přímé zadávání kontraktů či nedostatečnou kvalifikaci odpovědných úředníků.