Oddělení jazykové výuky a oddělení překladů a tlumočení si Vás dovoluje pozvat na náš druhý ročník SLŮNĚ ROADSHOW 2017, na které Vás seznámíme s novinkami, které připravujeme v rámci těchto dvou oddělení.

Oddělení jazykové výuky ve spolupráci s ON-LINE JAZYKY Vám poradí, jak a které výukové metody zkombinovat, aby se Vaše výuka cizích jazyků stala efektivnější. Zaměříme se především na BLENDED LEARNING. Jedná se o kombinaci běžné prezenční výuky s výukou prostřednictvím moderních technologií a e-learningu.

Dozvíte se výhody i úskalí tohoto typu výuky od odborníků na slovo vzatých. Získáte mnoho užitečných rad jak s těmito službami pracovat. Budete mít možnost nahlédnout do e-learningového prostředí a vyzkoušet si jeho funkčnost. Určitě se můžete těšit na hodnotný dárek.

Oddělení překladu a tlumočení si pro Vás připravilo prezentaci na téma PŘEKLADY VE 21. STOLETÍ, ve které Vás seznámí s tím, jak vypadá práce překladatele v dnešní době, kdy už překládání není jen otázkou přeložení jednoduchého textu v textovém editoru z jednoho jazyka do druhého. Ukážeme Vám, jaké různé formáty umíme zpracovat, jak řešíme to, abyste od nás dostali text ve stejné vizuální podobě, v jaké je originál, nebo jak si poradíme například s překladem webů. Jako dárek od nás obdržíte slevu 15% na překladovou zakázku.



KDE a KDY:

Plzeň - úterý 28. 3. 2017 prezentace 14.00–15.30, od 15.30 raut

Praha - středa 29. 3. 2017 prezentace 14.00–15.30, od 15.30 raut

Brno - čtvrtek 30. 3. 2017 prezentace 14.00–15.30, od 15.30 raut

Ostrava - úterý 4. 4. 2017 prezentace 14.00–15.30, od 15.30 raut.



Těšíme se na setkání s vámi.

Své přihlášky nám prosím zašlete do pátku 25. 3. 2017 na adresu katerina.kobierska(zavináč)slune.cz.

O čem se na SLŮNĚ ROADSHOW budeme bavit?

1. Učte se efektivně kombinací výukových metod – Blended learning

· individuální nebo skupinová výuka?

· výuka s českým lektorem nebo s rodilým mluvčím?

· co očekávat od odborně/oborově zaměřené výuky?

· má prezenční výuka v době moderních výukových technologií stále své místo?

· jak na časově vytíženého a nemotivovaného studenta?

· jak kombinovaná výuka mění pravidla hry?

2. Překlady ve 21. Století aneb Word už nestačí

· rozdíl mezi překlady dříve a dnes,

· práce s PDF dokumenty, jak je lze převést a dále s nimi pracovat,

· práce s CAT softwarem, zpracování různých, i méně obvyklých formátů,

· jak na překlady webu, co od vás budeme potřebovat a jaké jsou možnosti.

Všechny Vaše otázky, i jiné než výše uvedené, Vám rádi zodpovíme - přijďte na naši SLŮNĚ ROADSHOW 2017.