Goldman Sachs: Sentiment trhů je na vrcholu. Realita jej nestíhá

Optimismus akciových trhů je na vrcholu, spolu s komoditním trhem ale platí, že realita sentiment nestíhá. Americké akcie ještě zpevní, pak jim ale stratégové banky Goldman Sachs předpovídají zhruba dvojnásobný pokles. Komodity? Také rostly na očekávání. Teď musejí přijít důkazy vzestupu reálné poptávky, nebo i je čeká sestup.

Investoři dosáhli vrcholu optimismu a později v letošním roce přijde korekce směrem dolů. V číslech Goldman Sachs soudí, že index S&P 500 zpevní ještě zhruba o 2 procenta, pak jej ale čeká sestup o řádově 4 procenta. To znamená konec roku 2017 někde kolem hodnoty 2300 bodů, zhruba dvě procenta pod současnými obchodními úrovněmi.

„Došli jsme do bodu maxima optimismu. S&P 500 začne vracet dosavadní zisky s tím, jak investoři začnou prozírat, že Trumpova daňová reforma přinese menší a pozdější pozitiva do zisků firem, než s čím trhy kalkulovaly na základě jeho slov a plánů,“ soudí stratég Goldman Sachs David Kostin ve slovech pro CNBC.

Za prvních sedm týdnů roku americké akcie v S&P 500 zpevnily o zhruba 5 procent. Kostin vidí do budoucna jako brzdu a zdroj problémů právě firemní zisky. Zatímco ve čtvrtém loňském čtvrtletí růst zisků dosáhl 4,6 procenta, další výhled je temnější a pro celý rok 2017 hovoří konsensuální odhady o zhruba 1% poklesu.

Na trh ale plynou nové peníze. Podle dat Bank of America Merrill Lynch od počátku roku do amerických akcií přiteklo zhruba 52 miliard dolarů nových investic. Dle čerstvého průzkumu Investors Intelligence je býčí naladění trhu nejvýše za posledních 13 let. A Kostin z Goldman Sachs upozorňuje právě na tento rozpor v sentimentu (růst, nové peníze, nálada) a realitě (zisky). „Přinejmenším investorům doporučujeme soustředit se na akcie s vnitřním potenciálem růstu než na hledání vítězů a poražených Trumpovy daňové reformy,“ vzkazuje Kostin.

Aspekt rostoucích úrokových sazeb a zpevňujícího amerického dolaru jako další faktor, který zatlačí na akciové trhy směrem níže, vyzvedl dluhopisový guru, Mohamed El-Erian. I on varuje před zklamáním u sázek na politické proklamace Trumpa.

Podobně, přesto ne stejně, hovoří Goldman Sachs o perspektivách komoditních trhů. „Růst se odehrával na masívních očekáváních, teď se musí dostavit reálná poptávka,“ shrnuje svůj pohled banka. Od komodit teď Goldman Sachs očekávají vyčkávání na tvrdá data, která vzestup reálné poptávky potvrdí.

Současná data podle stratégů banky naznačují letošní růst globální ekonomiky o 4,4 procenta, zatímco vlastní odhad banky pracuje s 3,6 procenta. Teď musí přijít potvrzení této robustní aktivity, říkají.

Pro americkou lehkou ropu WTI předpovídá Goldman Sachs růst až k 57,50 USD za barel do konce druhého čtvrtletí roku. Pak pokles k úrovni 55 dolarů za barel v průběhu zbytku roku.

Pro měď očekává Goldman Sachs silnou poptávku z Číny, na druhé straně ale silné riziko přetlaku na straně nabídky, cituje zprávu banky CNBC.

Zlato? 1200 dolarů za tři měsíce, 1200 dolarů za půl roku, 1250 dolarů za rok. Připomeňme dnešní ceny kolem 1237 dolarů za unci.

Jako nesnadný vidí Goldman Sachs také výhled pro palladium. Většina poptávky plyne z Číny a dalších rozvíjejících se trhů, kde projekce hovoří o vzestupu autoprůmyslu. Naopak: americkému autoprůmyslu předpovídá Goldman Sachs vrchol nyní, na přelomu let 2016 a 2017. Banka zmiňuje také Trumpovy zvažované restrikce zahraničního obchodu (auta vyráběná v zahraniční pro americký trh), které mohou vyústit v růst cen a pokles prodejů.