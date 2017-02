Pouyanne (Total): OPEC bude muset prodloužit své snahy, aby eliminoval přebytek ropy na trhu

CEO Totalu Patrick Pouyanne dnes uvedl, že OPEC s největší pravděpodobností bude muset prodloužit své snahy o snižování produkce, aby dokázal skutečně eliminovat přebytek ropy na trzích a stabilizoval její cenu. 6 měsíců nebude na snížení globálního přebytku stačit.Pouyanne také vyslovil přesvědčení, že OPEC k prodloužení svých snah skutečně přistoupí.Pouyanne také uvedl, že není zcela přesvědčen o tom, že špatné časy má ropný sektor již zcela za sebou a proto bude ve vedení firmy i nadále usilovat o snižování úrovně tzv. break-even pointu tedy úrovně, kdy ceny ropy umožňují kladné cash flow kryjící dostatečně náklady a dividendy Podle CEO Totalu bude mít na trh negativní vliv především stále rostoucí produkce US břidlic a také některých členů ropného kartelu jako jsou Libye a Nigérie.Pouyanne se také výrazně negativně vymezil vůči vlně protekcionismu, jež se šíří rozvinutým světem. Podle něj by taková cesta vedla pouze "do pekel". Volný obchod je jedinou správnou cestou, jež dokáže bojovat s chudobou rozvojových zemí.Pouyanne také uvedl, že euro je silnou a důležitou měnou, kterou je potřeba rozhodně zachovat.