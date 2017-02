Americké akcie stále v euforii, aneb jak dlouhou vydrží nebe bez mráčku?

Americké akciové trhy jsou k nezastavení – včera opět uzavřely na nových historických maximech. V pozadí všeobecného optimismu, který vyhnal akciový benchmark S&P500 na úrovně, jež reprezentují klíčový poměr P/E na úrovni 22, jsou přitom minimálně zčásti sázky na daňovou reformu.

Již příští úterý má prezident Donald Trump promluvit k obou komorám amerického Kongresu a tak trhy věří, že avizovaný fenomenální plán na snížení daní bude brzy (po)odhalen.

Daně, respektive naděje na jejich snížení, ovšem nejsou tím jediným, co může hnát americké akcie vpřed. Předně může panovat oprávněná spokojenost s tím, jak pozitivně se vyvíjí hospodářská situace u hlavních obchodní partnerů – v Číně a eurozóně (viz včerejší posun podnikatelských nálad PMI na šestileté rekordy). Kromě toho se daří dvěma klíčovým sektorům – energetickému a finančnímu. V prvním případě jasně pomáhají vyšší ceny ropy a některých dalších surovin a ve druhém fakt, že úrokové sazby se v USA odrazily ode dna, přičemž výnosová křivka zůstává stále výrazně pozitivně skloněná (obojí vylepšuje profitabilitu bank).A nakonec dodejme, že akciové trhy stále těží z nákupů finančních aktiv ze strany centrálních bank. Ty nekupuje jen ČNB do svých devizových rezerv, ale především „globální“ centrální banky jako ECB a Bank of Japan. Jen pro zajímavost – posledně dvě jmenované banky navýšily v lednu svoji bilanci díky nákupům aktiva (včetně akcií) o 176 miliard dolarů. A taková suma musí být někde znát.

Vše tedy vypadá růžově a optimisticky, takže se naskýtá otázka, zdali se může něco pokazit, co by idylku nabouralo. Nějaké záminky by se asi našly. Trump může např. svým fenomenálním daňovým plánem zklamat, Fed může přitvrdit v měnové politice a podnikatelské nálady v západní Evropě se s blížícím se volebním cyklem v Holandsku a Francii mohou také zhoršit. Uvidíme, za měsíc mohou finanční trhy vypadat dost jinak než dnes. Prozatím to však vypadá jako vymydlené finanční nebe bez mráčku.

Jan Čermák, analytik ČSOB