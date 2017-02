Rozbřesk: Americké akcie stále v euforii lámou jeden rekord za druhým

Americké akciové trhy jsou k nezastavení - včera opět uzavřely na nových historických maximech. V pozadí všeobecného optimismu, který vyhnal akciový benchmark S&P500 na úrovně, jež reprezentují klíčový poměr P/E na úrovni 22, jsou minimálně zčásti sázky na daňovou reformu, která bude již brzy v USA představena. Příští úterý má totiž prezident Donald Trump promluvit k obou komorám amerického Kongresu a tak trhy věří, že avizovaný fenomenální plán na snížení daní bude již brzy odhalen.



Daně, respektive naděje na jejich snížení, ovšem nejsou tím jediným, co může hnát americké akcie vpřed. Předně může panovat oprávněná spokojenost s tím, jak pozitivně se vyvíjí hospodářská situace u hlavních obchodní partnerů - v Číně a eurozóně (viz včerejší posun podnikatelských nálad PMI na šestileté rekordy). Kromě toho se daří dvěma klíčovým sektorům - energetickému a finančnímu. V prvním případě jasně pomáhají vyšší ceny ropy a některých dalších surovin a ve druhém fakt, že úrokové sazby se v USA odrazily ode dna, přičemž výnosová křivka zůstává stále výrazně pozitivně skloněná (obojí vylepšuje profitabilitu bank). A nakonec dodejme, že akciové trhy stále těží z nákupů finančních aktiv ze strany centrálních bank. Ty nekupuje jen ČNB do svých devizových rezerv, ale především ECB a Bank of Japan. Jen pro zajímavost - posledně dvě jmenované banky navýšily v lednu svoji bilanci díky nákupům aktiva (včetně akcií) o 176 miliard dolarů. A taková suma musí být někde znát.



Vše tedy vypadá růžově a optimisticky, takže se naskýtá otázka, zdali se může něco pokazit, co by idylku nabouralo. Nějaké záminky by se asi našly. Trump může např. svým fenomenálním daňovým plánem zklamat, Fed může přitvrdit v měnové politice a podnikatelské nálady v západní Evropě se s blížícím se volebním cyklem v Holandsku a Francii mohou také zhoršit. Uvidíme, za měsíc mohou finanční trhy vypadat dost jinak než dnes. Prozatím to však vypadá jako vymydlené finanční nebe bez mráčku.

FOREX

Region

Zlotý se včera dostal zpět k EUR/PLN 4,30 a vrátil se tak na úrovně, které opustil cca před týdnem. Zlotý se veze na pozitivní vlně již od loňského prosince. Pomáhá mu patrně stabilní rating, vyhlídky na zrychlující růst a akcelerace inflace. Trh již cca z 60 % očekává růst oficiálních sazeb do konce roku (podle nás zůstanou letos beze změny). Během dne sílil i forint a koruna zůstává přikovaná k hranici kurzového závazku ČNB.



Zbytek týdne není v regionu příliš zajímavý. Nejvýraznější výjimku patrně představuje zítřejší zveřejnění zápisu z posledního jednání polské centrální banky. Rychlejší růst cen přitom polští centrální bankéři doposud nevnímali jako významnější riziko, na které by bylo třeba reagovat.



EUR/USD/GBP

Ani nejsilnější podnikatelská nálada v eurozóně za posledních šest let nezabránila eurodolaru, aby sestoupil níže, resp. blíže hranici 1,05. Dolaru mimo jiné večer lehce pomohl jestřábí výrok hlasujícího člena FOMC Harkera, který uvedl, že možnost březnového zvýšení sazeb Fedu je stále ve hře.



Dnešek by měl být opět o podnikatelských náladách v eurozóně (německé Ifo) a komunikaci Fedu. Večer totiž bude zveřejněn zápis z lednového zasedání FOMC, které bylo na první pohled velmi nudné. Uvidíme tedy, zda debata nebyla ve skutečnosti živější.