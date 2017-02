Akcie firem, které vydělají na Trumpových daňových reformách

Americký prezident Donald Trump pokračuje ve své populistické jízdě. Před pár dny přislíbil zveřejnění svého "fenomenálního" daňového balíčku v průběhu několika nejbližších týdnů. A analytici mají poměrně jasno v tom, které akcie by z těchto opatření mohly nejvíce těžit.

David Kostin, stratég z Goldman Sachs, přišel koncem ledna se seznamem společností s vysokou efektivní daňovou sazbou, které by mohly vydělat na snížení korporátních daní.

Společnosti s vysokou daňovou sazbou podle Goldman Sachs Zdroj: CNBC

Podobný seznam, který rovněž odkazoval na firmy s vysokými daněmi, zveřejnila JPMorgan již v prosinci 2016. "Společnosti s vysokou efektivní daňovou sazbou a velkými příjmy z domácího trhu budou ze snížení daní těžit velice výrazně," napsal akciový stratég Dubravko Lakos-Bujas v poznámce pro klienty. V tabulce níže jsou společnosti z indexu S&P 500 s nejvyššími daňovými sazbami.

Společnosti s vysokou daňovou sazbou podle JPMorgan Zdroj: CNBC

Ve Strategas Research Partners na to jdou trochu jinak. Svým klientům doporučují společnosti, které by měly těžit z toho, že Trump chce přinutit nadnárodní firmy převést zahraniční zisky zpět do USA a slibuje jim za to sníženou daňovou sazbu. Toto je pět akcií, které by měly nejvíce těžit z daňových prázdnin na repatriační daně.