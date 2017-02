Hypotéka na 40 let – i v roce 2017 je k dispozici, dává ale smysl?

Zájemce o vlastní bydlení počítající každou korunu, kteří doufají v to, že se jim prodloužením splatnosti hypotéky podaří získat nějaké volné peníze v rodinném rozpočtu tak uspokojíme jen napůl. U všech hypotečních bank nabízejících splatnost 40 let musí žadatel o hypotéku financovat poměrně velkou část svého záměru z jiných zdrojů, tj. vlastní úspory, úvěr ze stavebního spoření, spotřebitelský úvěr apod., přičemž hypoteční banky chtějí znát tento zdroj již v době podání žádosti o hypoteční úvěr. Žádný jiný úvěr, kromě hypotéky, pak žadatelé o hypotéku nezískají se splatností 40 let. Stejně tak budou tito zájemci jen velmi těžko hledat alternativní zdroj, který nabízí tak příznivé úrokové sazby, navíc s možností odpočtu zaplacených úroků od základu daně. Sečteno a podtrženo, myšlenka úspory financí za pomoci prodloužení splatnosti hypotečního úvěru nedává příliš smysl. Pokud nemáte vlastní úspory, alternativní zdroj financování bydlení zatíží Váš rodinný rozpočet, s pravděpodobností hraničící s jistotou, více, než zkrácení splatnosti hypotéky na 30 let.

Přehled maximálních splatností hypoték jednotlivých hypotečních bank s uvedením omezení výše hypotéky

Navíc počítejte s tím, že pokud budete svůj záměr investic do nemovitosti „dofinancovávat“ úvěrem, banka schvalující Vaši žádost o hypotéku Vám započte splátku tohoto úvěru do výdajů, což může negativně ovlivnit to, jestli Vám banka žádost o hypotéku schválí

Jak zařídit, aby Vám hypotéka nezlomila vaz, když počítáte každou korunu?

Zástava další nemovitosti

Přizváním další osoby k žádosti o hypotéku

Vezměte si napřed „hypotéku na zkoušku“

Nejjednodušším řešením je počkat do doby, kdy Vaše příjmy vzrostou. Pokud však z jakéhokoliv důvodu čekat nemůžete či nechcete, jsou zde tyto alternativy:Maximální výše hypotéky vychází z hodnoty všech zastavovaných nemovitostí . Pokud tedy budete bance ručit kupovanou nemovitostí a např. nemovitostí Vašich rodičů, budou banky vycházet z celkové ceny těchto dvou nemovitostí . Zde byste již snadno měli dosáhnout na potřebnou částku, aniž byste narazili na omezení maximálního LTV (poměr výše hypotéky /hodnota zástavy).V případě, že s Vámi budou o hypotéku žádat např. rodiče, jež mají vysoké příjmy, můžete docílit lepší nabídky ze strany banky. Z pohledu finančních institucí bude Vaše žádost o hypotéku méně rizikovým obchodem a spíše si tak vyjednáte slevu na úrokové sazbě.Mějte ovšem na paměti, že splátka hypotéky tak jako tak silně zatíží Váš rodinný rozpočet. S žádostí o úvěr se tedy neunáhlujte. Zkuste pár měsíců žít s „hypotékou na zkoušku“, tj. odkládejte si pravidelně stranou částku, kterou byste bance platili na hypotéce. Pokud se Vám s „hypotékou na zkoušku“ bude žít bez potíží, požádejte o hypotéku . Jestliže ale pocítíte, že Vás „hypotéka na zkoušku“ nadměrně zatěžuje, svůj záměr čerpání úvěru na bydlení raději odložte.