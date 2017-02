21. února: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách

Vyhlídky na zvyšování úrokových sazeb nyní podporují příznivé hospodářské údaje a stoupající inflace v USA. Ve středu Fed zveřejní zápis ze svého posledního zasedání, díky kterému by si mohli investoři udělat lepší představu o smýšlení jeho vedoucích činitelů. Další zasedání Fedu se bude konat 14. až 15. března.

Americký dolar na devizových trzích posiloval díky nadějím na brzké zvýšení úrokových sazeb ve Spojených státech. Někteří představitelé americké centrální banky naznačili, že další zvýšení základní úrokové sazby by mohlo přijít již příští měsíc. Fed začátkem února podle očekávání ponechal základní úrok v pásmu 0,50-0,75 %, kam jej zvýšil v prosinci.

Členové OPEC se koncem listopadu dohodli, že od 1. ledna sníží těžbu celkem o 1,2 milionu barelů denně, aby omezili nadbytečné dodávky na trh a podpořili ceny. K dohodě se připojily i některé další významné těžařské země v čele s Ruskem, které by měly produkci omezit o dalších 558 000 barelů denně.

Ceny ropy na světových trzích pokračují v růstu. Reagují tak na slova generálního tajemníka Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) Mohammeda Barkinda, který uvedl, že by se zásoby suroviny v důsledku dohody o omezení těžby měly snižovat. Těžařské země podle něj dohodu dodržují z více než 90 % a tento podíl by se měl ještě zvýšit.

"Nálada je dobrá díky výsledkům firem. Někteří investoři možná naskakují do rozjetého vlaku, aby jim nic neuteklo," připomněl typický psychologický tržní moment Sam Stovall, stratég z CFRA Research.

"Investoři čekají na slíbené snižování daní a deregulaci. Zatím jsou trpěliví. Jednou přestanou být, dnes se to ale zkrátka ještě nestalo," uvedl Art Hogan, stratég z Wunderlich Securities.

Jak vypadá americký sen současnosti? To zjišťovala společnost You Need A Budget ve spolupráci s výzkumnou agenturou OnePoll.