ABN Amro: Ropa může klesnout k 30 USD za barel

Analytici ABN Amro míní, že ropě hrozí pokles ceny směrem k 30 USD , pokud OPEC neprodlouží svůj plán na snižování produkce ve snaze stabilizovat trh. Podle analytiků banky je velmi pravděpodobné, že pokud OPEC nebude ve svých snahách pokračovat i po ukončení prvního "regulačního" období, může se cena na trhu vrátit směrem k 30 USD odkud se ve druhé polovině loňského roku zvedla.Podle analytiků odezněl prvotní růstový efekt z očekávání a následného naplnění kroků kartelu a ropa se začíná obchodovat ve stále tenčím trendovém pásmu v souvislosti s informacemi o narůstající produkci US břidlic, které se snaží zaplnit kartelem uvolňovaný prostor. Futures kontrakty na burze v NY se obchodují s nejmenším rozptylem za posledních 13 let a implikovaná volatilita Brentu je nejnižší za poslední 2 roky. Trhy jsou příliš v klidu i přes to, že manažeři fondů drží rekordní objemy dlouhých nákupních kontraktů, jež jsou ekvivalentem více jak 1 miliardy barelů.US břidlice od loňského října zvýšily svou produkci už o cca 500 000 barelů denně. OPEC ve stejném období snížil svou produkci o 1,14 miliónu barelů z toho však Libye a Nigérie zvýšily svou produkci o 220 000 barelů.Podle analytiků ABN Amro riziko poklesu cen výrazně narůstá. Analytici nevěří, že by kartel plnil výslednou dohodu na více jak současných cca 90%, ale zároveň vidí vysoké riziko dalšího růstu US produkce a stále rostoucích zásob.