Býci ze Citi vidí ropu na 70 USD do konce roku

Mezi největší ropné býky nyní rozhodně patří analytici americké Citigroup , kteří vidí možnost růstu cen ropy do konce tohoto roku směrem k 70 USD za barel na základě očekávání vyrovnávající se situace mezi úrovněmi produkce a poptávky v průběhu roku.Pro 1Q analytici banky zvýšili své odhady o 5 USD na 55 USD za barel. Odhady pro 2Q se posunuly o 2 USD na 56 USD s tím, že by se ropa neměla příliš vychylovat z odhadovaného pásma 53-58 USD . Limitujícím faktorem budou především přebujelé zásoby. Růst cen by mohl přijít v souvislosti s náznaky dalšího rozvoje zužování se trhu kvůli krokům OPECu a nedostatku nových nalezišť.Citi očekává plnění listopadové ropné dohody ve 2Q roku na úrovni 93%. Tlumící efekt na vývoj cen budou mít pravidelné jarní odstávky rafinerií v Číně, jež sníží celkovou míru poptávky na trhu.Podle kritiků je silně býčí výhled Citi nepravděpodobný vzhledem k narůstající aktivitě US břidlicových těžařů, kteří se budou snažit maximálně zaplnit prostor uvolněný snížením produkce OPECu. Jejich snahy mohou být úspěšné, což by mohlo cenu ropy stáhnout spíše směrem pod 50 USD za barel.