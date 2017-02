Fond nabízí výnos 2,4 % ročně. Stojí na dluhopisech Home Creditu

Generali Fond kreditního výnosu . Podkladovým aktivem je dluhopis, jehož emitentem je společnost Home Credit B.V. a minimální investice činí 1 milion Kč. O rozhovor jsme požádali portfolio manažera Generali Investments CEE Daniela Kukačku, který nový Generali Fond kreditního výnosu spravuje.

Fond postavený na dluhopisu, jehož emitentem je Home Credit, má dosáhnout výnosu 2,4 % ročně. Při pohledu na výnosy dluhopisů obecně to vypadá jako velmi atraktivní příležitost...

Předně je důležité zmínit, že při dodržení tříletého investičního horizontu bude výnos pro klienta - fyzickou osobu a českého daňového rezidenta - čistý, nebude totiž podléhat dani z příjmu a vstupní i výstupní poplatky budou nulové. V porovnání s jinými investicemi považujeme výnos korunového dluhopisu společnosti Home Credit B.V. za atraktivní, protože výnosy cizoměnových dluhopisů podobné bonity stlačují vysoké náklady na měnové zajištění.

Může být výnos i vyšší než 2,4 %?

V případě příznivých podmínek na dluhopisových trzích mohou reinvestice vyplacených kuponů dluhopisů společnosti Home Credit B.V. mírně navýšit výnos. Překročení ročního výnosu 2,5 % ale neočekáváme.

Proč jsou podkladovou investicí právě dluhopisy společnosti Home Credit B.V.?

Vzhledem k naší historii, kdy jsme byli součástí skupiny PPF, máme emitenta Home Credit B.V. dobře analyticky pokrytého a známe jeho silné stránky - kvalitní management a vlastníka. V České republice lze najít privátní emise dluhopisů malých a středních firem s vyšším výnosem, často však s problematickou bonitou, nízkou informační otevřeností, či krátkou historií.

Jaká jsou na straně Home Creditu rizika, která by mohla negativně ovlivnit výši výnosu?

Společnost Home Credit podniká především na rozvíjejících se trzích, jako je Rusko, Čína, Vietnam, Kazachstán, Indonésie a další, protože mají vysoký růstový potenciál. Zároveň jsou však kromě horší regulace a legislativní nejistoty rozvíjející se trhy více náchylné na změnu ekonomické situace. Případné zhoršení pak může vést k tomu, že domácnosti ztratí chuť či schopnost utrácet.

Můžete to blíže vysvětlit?

Například v Rusku došlo před dvěma lety k ekonomické krizi, která následně výrazně snížila spotřebitelskou poptávku, což se projevilo v nárůstu nesplácených úvěrů a finanční ztrátě společnosti Home Credit. Její management včas zareagoval zpřísněním scoringu a redukcí poskytovaných půjček a omezil tak nepříznivý dopad do hospodářských výsledků. Oproti stavu před několika lety je nyní společnost mnohém lépe regionálně diverzifikovaná, takže citlivost hospodářských výsledků na vývoj v jednotlivém státě poklesla.

Jaký se dá očekávat vývoj spotřebitelských úvěrů v zemích, kde Home Credit působí?

Z mnoha zemí, kde společnost Home Credit působí, jsou nejvýznamnější Rusko a Čína. Vývoj spotřebitelských úvěrů bývá závislý na vývoji ekonomiky. V Rusku tedy očekáváme stabilizaci po minulém útlumu, zatímco v Číně a dalších asijských zemích by měl pokračovat silný růst, tažený silným růstem životní úrovně domácností. V České republice pokračuje mírný růst, k němuž přispělo i začlenění AirBank do holdingu Home Credit B.V.

Jaký nejhorší scénář může nastat?

Nejhorším scénářem pro fond by bylo nesplacení dluhopisů, které by mohlo nastat při nějaké náhlé finanční krizi v globálním měřítku. Společnost však zásluhou schopného vedení obstála i během finanční krize v Rusku a od té doby výrazně zlepšila regionální diverzifikaci. Proto mají dluhopisy společnosti naší důvěru a v menší míře je zařadíme i do portfolií některých dalších fondů.

Pro konzervativní klienty ale nebudou nadcházející měsíce optimální, protože se dá očekávat pokles cen dluhopisů. Kdy k němu podle Vás začne docházet?

Zatímco v USA cyklus zvyšování úrokových sazeb již probíhá, v Eurozóně a České republice se první zvýšení očekává až na konci příštího roku. Evropská centrální banka se zavázala ještě po celý rok 2017 nakupovat dluhopisy, ale od příštího roku je naším hlavním scénářem tzn. "tapering", tedy postupné snižování nákupů až k nule. Ceny eurových a korunových dluhopisů s delší splatností však klesají již nyní, protože v důsledku růstu inflace je ukončení programu nákupu dluhopisů ECB a měnových intervencí ČNB již "na dohled". Růst inflace je zatím tažen zejména cenami komodit. Postupně se ale začíná projevovat i tzv. poptávková inflace, zejména pak v České republice a USA. Růst ekonomik doprovázený akcelerací mezd totiž zvyšuje optimismus spotřebitelů a silné maloobchodní tržby tak umožňují nárůst cen produktů a služeb.

Co tedy můžeme čekat od českých dluhopisů?

Tuzemská inflace už v lednu překročila dvouprocentní cíl ČNB, čímž dává centrální bance možnost okolo poloviny roku ukončit kurzový závazek. Poté lze očekávat další pokles cen českých dluhopisů, které jsou nyní následkem nákupů zahraničních investorů spekulujících na posílení koruny nadhodnoceny a při splatnostech do tří let poskytují investorům záporný výnos. Naproti tomu dluhopis společnosti Home Credit B.V. je v porovnání se srovnatelnými zahraničními dluhopisy férově oceněn a svým výnosem v korunovém vyjádření je dokonce překonává.

Jaké další možnosti nyní konzervativní klienti vůbec mají?

Výnosový potenciál investičních produktů pro skutečné konzervativní klienty je vzhledem k vývoji úrokových sazeb blízký nule. Klienti, pro které je fond určen, mohou investovat například do fondů, které se specializují na korporátní dluhopisy, nebo do privátních emisí malých a středních českých firem. Zde ale pozor na individuální rizika těchto produktů.

Komu je tedy Generali Fond kreditního výnosu určen?

Fond je určen pro kvalifikované investory, ve smyslu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, kteří rozumí rizikům fondu a mají tříletý investiční horizont.

Více informací o fondu včetně upozornění na rizika naleznou zájemci o investování na stránkách www.generali-investments.cz.