Smažená kuřata táhnou. Burger King chce řetězec Popeyes Inc.

Segment rychlého občerstvení s největší pravděpodobností zažije další zajímavou transakci. Restaurant Brands International Inc., coby majitel společnosti Burger King, je totiž podle zpravodajských agentur Reuters a Bloomberg, těsně před ukončením vyjednávání o převzetí řetězce Popeyes Inc. Ten se specializuje na podávání jídel ze smažených kuřat. Výsledek jednání o převzetí se čeká ještě tento týden.

Smažená kuřata přitahují pozornost

Klíčovou otázkou je, proč si gigant jako Burger King chce koupit zrovna řetězec s rychlým občerstvením, zaměřeným na smažená kuřata. Odpovědí mohou být statistiky o spotřebě kuřat. Ty totiž říkají, že od roku 1960 stoupla spotřeba kuřat v USA až do nynějška o plných 225 procent. Průměrný Američan má podle National Chicken Council letos sníst až 91,7 libry (necelých 42 kg), což je historický rekord.

Patrná je ale i orientace konkurenčních řetězců s rychlým občerstvením na drůbež. Řetězec Taco Bell, což je divize společnosti Yum! Brands Inc., představila novou podobu jídel v menu minulý měsíc, když se zaměřila na jídla ze smaženého kuřete. Shake Shack Inc, řetězec zaměřený na hamburgery a mléčné koktejly, v roce 2016 začal prodávat smažené kuřecí sendviče, které se staly jedním z hlavních prodejních pilířů firmy.



Rostoucí apetyt investorů v „restauračním“ byznysu potvrzují i další čísla. Objem fúzí a akvizic dosáhl v roce 2016 v tomto segmentu objemu 7,3 miliardy dolarů, když v roce 2015 činil jen 4,2 miliardy dolarů. Agentura Bloomberg doplnila, že i poslední transakce, jako například akvizice JAB holding Co. Krispy Kreme Doughnuts Inc. za 1,35 miliardy dolarů v květnu 2016, či spojení Heinekenu NV a Patron Capital kvůli britskému řetězci hospod Punch Taverns Plc., svědčí o rostoucím významu segmentu.

Silná loajalita zákazníků je výhodou

Kolik bude převzetí Popeyes Inc. Restaurant Brands International Inc. stát zatím ale není jasné. Tržní hodnota řetězce Popeyes je 1,37 miliardy dolarů, zatímco Restaurant Brands International vykazuje tržní hodnotu 25 miliard dolarů. Vyjednávání o převzetí začala v létě roku 2016 a zintenzivnila se během posledních týdnů, kdy Burger King obnovil zájem o Popeyes podáním nové nabídky, která počítala převážně s úhradou za firmu v hotovosti. Po konkrétních dotazech na detaily transakce ale mluvčí společnosti Popeyes odmítl cokoli komentovat.

Agentury Reuters a Bloomberg připomínají pozadí vlastnictví Restaurant Brands International Inc., ve kterém figuruje také společnost Berkshire Hathaway Inc. Warrena Buffeta. Řetězec Popeyes, se sídlem v americké Atlantě, začal podnikání v New Orleans v roce 1972 a nyní provozuje více než 2 000 restaurací, z nichž je v USA 1 600. Jako třešinku na dortu uvedla agentura Reuters, že fanynkou řetězce Popeyes je i zpěvačka Beyoncé. Výrazně ceněnou položkou bude i velmi silná loajalita zákazníků.