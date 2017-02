Babiš píše Sobotkovi: Zákon jsem neporušil, ale majetek si zdaním

Dopis, kterým odpověděl místopředseda vlády a ministr financí Babiš premiérovi Bohuslavu Sobotkovi dnes zveřejnil Český rozhlas. Premiér chtěl vysvětlit podezřelé okolnosti, za jakých nabyl Babiš dluhopisy vlastní firmy , proč z příjmů z nich neplatí daně , jestli nejde o daňový únik a zda to finanční správa vyšetřuje.

Odpověď Andreje Babiše, lídra ANO, se dala očekávat, i kdyby nebylo pár měsíců před volbami. Pochopitelně vinu za nic necítí a zákon neporušil. Babišova odpověď odpovídá vzoru někdejšího premiéra Stanislava Grosse, kterého nejasnosti kolem majetku stály křeslo i kariéru. Gross v této souvislosti proslul výrokem, že "původ peněz je tak křišťálově čistý, že ani křišťál křišťálově čistější být nemůže. Takže znovu opakuji – odpovědi na tyto otázky jsou křišťálově čisté"

Babiš v pětistránkovém dopise například píše: "Nic, co by bylo v rozporu se zákonem, se nestalo. Žádné právní předpisy neupravují, kdo může dluhopisy nakoupit." Vysvětluje tak podivný obchod, kdy Agrofert vydal dluhopisy, ale koupil je jediný člověk - jeho majitel Babiš. Obvyklé ale spíše je, že se dluhopisy rozpustí mezi mnoho kupců a vlastníků.

Sobotka (a nejen on) Babiše podezřívá, že si tímhle "křišťálovým" způsobem pouze zajistil z dluhopisů příjem 90 milionů ročně, ze kterého nemusí platit daně. Babiš tvrdí, že firma potřebovala jeho peníze (nevysvětluje už, proč jen jeho a proč dluhopisy nevlastní nikdo jiný) a že o žádný podfuk nešlo: "Nedošlo k žádné optimalizaci, ale došlo k tomu, že v rámci toho, co stát deklaroval, že je v pořádku, tak toho samozřejmě podnikatelé využili. U mě to ale primárně bylo, že firma skutečně potřebovala ty dlouhodobé peníze. Takže to odmítám."

Přesto se zdá, že i Babišovi dochází neudržitelnost postavení ministra financí, který neplatí daně ze závratného majetku, zatímco to požaduje po každém občanovi státu. Obzvlášť osm měsíců před parlamentními volbami. Sobotkovi v dopise Babiš oznámil, že do Sněmovny podal návrh na zdanění korunových dluhopisů.

Návrh by se ale týkal jen případů stejných jako je Babiš - tedy majitelů firem, kteří si nakoupili "vlastní" dluhopisy. A také by se nedotkl minulosti. To, co Babiš nezdaněním příjmů vydělal, už mu zůstane. A ostatním také. Když návrh projde schválením, od příštího roku by Babiš už příjmy z dluhopisů měl mít zdaněné.

Ministr financí čelí kvůli nákupu trestnímu oznámení pro krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Finanční správa ale v souvislosti s korunovými dluhopisy zatím žádný daňový únik neřeší.

Ministr financí čelí i podezření, že na nákup dluhopisů neměl dost peněz. Babiš sice včera zveřejnil potvrzení od banky, z kterého vyplývá, že cenné papíry v nominální hodnotě 1,48 miliardy koupil za 1,55 miliardy. Nejde ale o výpis z účtu, který by byl jednoznačný. Chybí mu některé důležité náležitosti, včetně data a důkazu, že šlo o soukromý účet Andreje Babiše.