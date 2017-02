Nálada v eurozóně je nejlepší za posledních šest let

Nálada mezi podnikateli v eruozóně se dál vylepšuje. Svojí roli sehrává bezesporu vylepšující se situace na trhu práce a pokračující měnová expanze ECB. Ta zatím na rozdíl od amerického Fedu nehodlá v dohledné době začít otáčet kormidlo směrem k utaženější měnové politice. Z levného eura pak těží celá řada evropských podniků, a to především v exportně orientovaném průmyslu. V něm index PMI zdolal úroveň 57,2 bodu (z 56,1), zatímco ve službách se vyšplhal k 55,5 bodu (z 55,2 v lednu).



Pozitivní zprávou je, že jak v průmyslu, tak ve službách se výrazně vylepšují nové objednávky. Zejména se podle průzkumu dařilo novým objednávkám v zahraničí, které těží z výše zmiňovaného slabého eura, ale i silnější poptávky. I proto podniky častokrát jednoduše “nestíhají” nabírat nové zaměstnance a vyrábět. Tempo nabírání nových pracovníků bylo ve službách nejrychlejší za posledních devět let a i přesto rostla zásobárna nedodělané práce. S tím také postupně sílí inflační tlaky. Ceny vstupů rostly nejrychleji za posledních šest let a podniky jsou schopné čím dál více je přenášet na koncové zákazníky. Podle předběžných čísel se zdá, že se daří zejména Německu, ale zlepšující se trend je vidět napříč celou eurozónou.





Pokud dnešní velice dobrá čísla potvrdí i tvrdé výsledky průmyslu a maloobchodu, bude se muset ECB časem začít vážně zabývat tím, jak pomalu šlapat s měnovou expanzí na brzdu. Nečekáme však, že debata nad postupným útlumem QE začne dříve než na podzim - po nizozemských a francouzských volbách. I proto euro nemá z pěkných čísel zatím nijak velkou radost a spíše s obavami sleduje rostoucí preference Marine Lepenové před prvním kolem prezidentských voleb.