Dividendu ČEZ letos vidíme na 40 Kč

Diskuse ohledně výše letošní dividendy ČEZu aktuálně hýbe tiskem i online médii. Objevily se úvahy o snížení na 35 Kč nebo dokonce až 30 Kč. Samozřejmě, že ekonomicky dlouhodobě nedává smysl vyplácet více, než firma vydělá.

Nicméně, jedno vyplacení dividendy vyšší než současný čistý příjem není pro ČEZ žádný problém a na rating by nemělo mít dlouhodobý dopad. Pokračování v dividendě 40 Kč v mnoha dalších letech by ale naopak velkým problémem bylo, jak pro rating, tak pro samotné hospodaření firmy. Takže zatímco debata o letošní dividendě je ekonomicky téměř bezvýznamná, diskuse o dlouhodobém výplatním poměru je velmi důležitá a relevantní.

Díky politickému cyklu (letošním volbám) je pro vládu politicky velmi důležité letos udělat dobrý dojem na voliče a „dostat“ z ČEZu co nejvíce peněz na dividendě právě letos. Naopak dividenda na další roky není pro vládu tak důležitá. Vzhledem k této velmi silné motivaci vlády a faktu, že stát vlastní majoritní podíl na ČEZu, je velmi pravděpodobné, že letos dividenda zůstane na 40 Kč na akcii a příští rok naopak dojde k výraznému poklesu, například na 30 Kč.

Pro tak velkou a finančně silnou společnost není problém letos vyplatit 40 Kč na akcii. Jednorázová výplata dividendy vyšší, než kolik firma v daném roce vydělala, by v žádném případě neměla ovlivnit dlouhodobý rating společnosti a její schopnost půjčovat si dál peníze za současných výhodných podmínek. Rozdíl v případné vyplacené dividendě 40 Kč a tím, co ČEZ loni reálně vydělal (volný peněžní tok), činí pouze několik miliard Kč a ČEZ bude téměř s jistotou pokračovat v pozitivní tvorbě volných peněžních toků i letos do doby fyzické výplaty dividendy. ČEZ bude mít velmi pravděpodobně fyzicky dostatek peněz na výplatu dividendy 40 Kč, aniž by si společnost musela půjčit nebo ohrozila své běžné fungování. Navíc, firma měla jednorázové příjmy a rýsuje se i prodej bulharských aktiv jako další možný zdroj jednorázových příjmů, ale s těmi nelze pevně počítat. Navíc jde o jednorázové příjmy, které permanentně snižují kapacitu budoucích tržeb.

Na rating firmy bude mít mnohem větší dopad než dividenda to, jak dopadne jednání o stavbě případného nového reaktoru. Taková investice výrazně zvýší zadlužení ČEZu a může mít výrazný dopad na rating. Hodně bude záležet na tom, zda firma dostane garance výkupních cen elektřiny a jak vysoké tyto ceny případně budou. Při dostavbě bloku bez rozdělení firmy by dávalo největší ekonomický smysl nevyplácet v budoucnu dočasně dividendu žádnou a použít ušetřené peníze na částečné financování nové stavby, aby nedošlo ke snížení ratingu a zdražení celého budoucího dluhu ČEZu.

Martin Vlček

Analytik​​

BH Securities a.s.





