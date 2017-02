10.h - na bCPP JPMorgan dodává sílu akcíím Moneta, ČEZ naopak zamířil níže

Pražská burza otevírá zanedbatelným poklesem do 0,1 %, když investoři vyčkávají na nové impulzy k obchodování. Západoevropské burzy stagnují okolo včerejších zavíracích hodnot. Výjimku tvoří zatím pouze rostoucí německý index DAX , který roste po zveřejnění nečekaně silných indexů nákupních manažerů PMI v největší evropské ekonomice.



Středoevropské burzy otevírají v zelených číslech, když polský WIG 20 roste o 1,1 %, maďarský BUX posiluje o 0,3 %, zatímco rakouský ATX stagnuje na nule.



V červených číslech otevírají na domácím trhu naopak akcie Erste Bank i Komerční banky, které odepisují do 0,5 %. Z trojlístku pražských bank se daří pouze akciím Moneta, které rostou na 86,2 Kč poté, co analytici JPMorgan zvýšili cílovou cenu pro tento titul na 100 Kč z 92 Kč, zatímco doporučení ponechali na nákupním stupni „outperform“.



Poprvé po čtyřech růstových dnech klesají akcie ČEZ, které však oslabují jen kosmeticky na 442 Kč. Cena elektřiny s dodávkou v příštím roce dnes na německé burze stagnuje na 31,05 EUR/MWh. ČEZ sloučí od začátku března divizi vnějších vztahů a regulace s divizí nové energetiky do jedné s názvem nová energetika a distribuce. Povede ji Tomáš Pleskač.