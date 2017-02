Rozbřesk: Bude OPEC muset prodloužit dohodu na omezení produkce?

Po výrazném růstu na konci loňského listopadu se volatilita cen ropy výrazně snížila. Cena barelu ropy Brent se pohybuje lehce nad 55 USD/barel. Zprávám dominuje dohoda OPECu a spol. na omezení produkce, respektive nebývale vysoká míra jejího dodržování. Spokojenost s dohodou přitom ilustrují rekordní spekulace na další růst cen.



Zajímavé přitom je, že patrně nejsledovanější týdenní statistiky z trhu - ty o zásobách ropy a produktů v USA - v posledních týdnech ukazují na setrvalý a výrazný nárůst zásob surové ropy. Navzdory dohodě se tak zásoby v USA na začátku roku dostaly na nové historické maximum. Pravda, k růstu zásob v posledních týdnech notně přispívají vysoké dovozy. Kromě toho ale dochází i ke zřejmému oživení domácí produkce ropy v USA.

A poté, co byl v loňském roce zrušen zákaz exportu ropy vyprodukované na jejich území, tak v minulém týdnu podle předběžných odhadů vyskočily vývozy ropy z USA asi 1 mb/d (cca polovina množství vyváženého z Kuvajtu). Roli ve vysokých dovozech na jedné straně a vývozech na straně druhé patrně bude hrát jistý nesoulad v americkém ropném průmyslu (rafinerie si zřejmě nedokáží poradit s vysokým množstvím doma produkované lehké ropy), jakož i vyšší produkce ropy v zemích OPECu v závěru loňského roku, ale i tak je uvedený vývoj zajímavý a potvrzuje, že ropy je v USA zkrátka stále dost.



Celkově se v období posledních dvou let ukázalo, že odolnost amerických producentů ropy vůči nízkým cenám byla zřejmě vyšší, než Saúdská Arábie očekávala na konci roku 2014, kdy “nechala cenu ropy napospas” tržním silám. A otázkou zůstává, zda omezení produkce, jež má platit v první polovině roku a k němuž se Saúdové přidali a asi jej i vzorně plní, přinese kýžené plody. Nižší produkce z OPECu a Ruska je totiž kompenzována jejím růstem jinde (USA, ale i Brazílie, Ázerbájdžán, ale i Libye, …) a k výraznějšímu odbourávání zásob asi nedochází.

Je tak dost dobře možné, že na květnové schůzce (25.5.) bude OPEC trhem tlačen do prodloužení dohody. Ta asi jako vždy nebude jednoduchá, ale klíčovému členovi kartelu - Saúdské Arábii - asi motivace chybět nebude. IPO národní ropné společnosti Saudi Aramco se totiž blíží a relativní stabilita cen, i když na mnohem nižší úrovni než v letech minulých, se v takové situaci zkrátka hodí.

FOREX

Region

Zlotý v pondělí smazal ztráty z předchozího dne a vzdálil se tak od dvoutýdenních minim vůči euru. Naproti tomu forint dále posiluje a stvrzuje tak pozici bezpečnější měny z emerging markets.



Dnešní kalendář v regionu je zcela nezajímavý a tak trh spíše zaměří pozornost na evropské indexy podnikatelských nálad PMI - především ty v Německu.



EUR/USD/GBP

Svátek v USA sice přinesl včera nižší volatilitu na trh, avšak kurz eurodolaru se v nočních hodinách i tak dostal pod hladinu 1,06. Důvodem je nárůst preferencí kandidátky Marine Le Penové v průzkumech před francouzskými volbami.



I dnes se může hrát evropská politika, ale do hry vstoupí i data a vystoupení centrálních bankéřů. V eurozóně budou dopoledne zveřejněny indexy podnikatelských nálad v eurozóně a odpoledne promluví lidé z vedení Fedu - Kaskari a Harker.



Když je řeč o centrálních bankéřích, tak libra by si měla dát pozor na vystoupení guvernéra Bank of England v britském parlamentu.