ČSSD chce před volbami navrhnout progresivní zdanění příjmů fyzických osob i firem.

Podle deníku Právo navrhne ČSSD jako volební program progresivní zdanění příjmů firem i fyzických osob. Daň z příjmů firem by měla být ve třech pásmech: firmy se ziskem do 5 mil. Kč ročně by platily daň 14 %, se ziskem 5 – 100 mil. Kč ročně daň 19 % a se ziskem nad 100 mil. Kč daň 24 %. Nyní platí pro všechny firmy daň 19 %. Nejvyšší pásmo s daní 24 % by se podle návrhu dotklo asi 600 firem v ČR. Podle nás by tak velké většině firem na pražské burze vzrostlo daňové zatížení. Jde pouze zatím o předvolební návrh a není jisté, zda má po volbách šanci na realizaci, ale i jeho částečné uskutečnění by bylo pro velké společnosti negativní.