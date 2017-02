Úterní obchodní seance 21. 2. 2017

Úterý 21. 2. 2017 ---------------------------------

USA: Pátek 17. 2. 2017 - DJIA (+0,02 %), S&P500 (+0,17 %) a NASDAQ (+0,41 %).

Evropa: DAX (+0,60 %), CAC40 (-0,05 %), FTSE 100 (+0,00 %).

Čína: Hang Seng (-0,59 %), Shanghai Comp. (+0,41 %), CSI 300 (+0,33 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,68 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

JPY: Nikkei výrobní PMI – předběž. únor 2017: 53,5., při oček. 52,1 b.

DE: (09:30) – Markit výrobní a nevýrobní PMI – předběž. únor 2017

EUR: (10:00) – Markit výrobní a nevýrobní PMI – předběž. únor 2017

GBP: (11:00) – Bank of England - M. Carney

USA: (15:45) – Markit výrobní a nevýrobní PMI – předběž. únor 2017

FOMC: (all day): Kashkari (hlasující), Harker (hlasující), Williams (nehlasující)

------------------------------------------------------------

Pondělní obchodní seance se nesla na vlně optimismu a máme za sebou velmi klidný vstup do nového týdne. Díky svátku v USA byly objemy podprůměrné a akcie se příliš nevychylovaly ze svých otevíracích cen. Dnes se konečně dočkáme zajímavých dat v podobě výrobních a nevýrobních PMI z obou břehů Atlantického oceánu. V dopoledních hodinách vystoupí za Bank of England guvernér Carney a dnešní americké statistiky týdenní změny počtu zásob ropy dle API se, díky svátku, posunují na středeční seanci. Asijské obchodování se už druhý den nese v pozitivní náladě, na trhy působí hlavně posilující dolar, které oslabuje tamní měny a žene akcie výše. Dolaru pomáhá vyjádření nehlasující členky FOMC Loretty Mester, která zmínila, že by nebylo od věci, kdyby FED pokračoval se zvyšováním úrokových sazeb v USA už na následujícím zasedání v měsíci březnu.

Při absenci významnějších fundamentů preferovat spíše technickou analýzu. Evropské trhy dnes otevírají na nule.

Výsledková sezóna USA: AWK, HSBC, M, WMT