Telegraph: Rusové plánovali puč v Černé Hoře. Ti se proti tomu ohradili

S šokujícími informacemi přišel o víkendu britský konzervativní deník The Sunday Telegraph. Podle zdrojů z britské vlády se měly ruské tajné služby podílet na plánování nepovedeného státního převratu v Černé Hoře. Ruská strana všechna obvinění popřela.



Jak měl převrat podle zdrojů listu vypadat? Nejprve do země prý přicestovala dvojice ruských operativců, náležitě vybavených penězi a šifrovanými telefony. Poté měli rekrutovat z řad místních srbských nacionalistů lidi, kteří nakoupí zbraně a celou akci provedou. Právě jeden z místních nacionalistů se však rozhodl ve věci vypovídat, což vedlo k zatčení více než dvou desítek podezřelých a vydání několika mezinárodních zatykačů.





Útočníci se měli rozdělit na dvě skupiny. Jedna by rozpoutala chaos na akci Demokratické strany, pro-srbské opoziční politické strany, jež v minulosti údajně získala štědré dary od ruských sponzorů. Tito útočníci měli být oblečeni v uniformách srbské policie a vyvolat dojem, že vláda dala pokyn střílet do opozice. Mezitím by druhá skupina pronikla do blízké budovy parlamentu, kde měla zavraždit pro-západního premiéra Mila Djukanoviče.Od této akce si Rusové podle Telegraphu slibovali politickou nestabilitu a možná i občanskou válku, což by znemožnilo vstup Černé Hory do NATO. Právě záměr stát se součástí této aliance někdy letos v létě je trnem v oku jak Moskvě, tak místním srbským nacionalistům. Samotné Srbsko bude po pravděpodobném vstupu Černé Hory do NATO aliancí ještě více obklopené, než dříve.V neděli naznačil černohorský státní zástupce, který má případ na starosti, že disponuje důkazy o zapojení ruských státních orgánů do plánovaného puče. Moskva mezitím obvinění rázně odmítla s tím, že do vnitřních záležitostí ostatních zemí nezasahuje.Spekulace o plánovaném puči přichází v době, kdy západní vlády začaly ostřeji obviňovat Rusko z vměšování se do záležitostí jiných států. Že Rusko brání podobnými metodami rozšiřování západních mezinárodních organizací, které vnímá jako hrozbu, ostatně není nic nového. Válka v Gruzii v roce 2008 zabránila integraci země blíže do struktur NATO, zatímco konflikt na Ukrajině a tamní územní spory zase budou komplikovat ambice země připojit se k Evropské unii