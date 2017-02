Citi: Měď do r. 2020 posílí o 33%, hlavně kvůli nedostatku produkce a poptávce Číny

Podle analytiků Citigroup má měď do roku 2020 našlápnuto k výraznému růstu o cca 33%. Cena mědi v poslední době roste díky přerušení provozu dvou největších světových dolů (stávka v chilském dole Esconsida společnosti BHP a problémy s licencemi indonéského dolu Grasberg společnosti Freeport).Měď se vyhoupla na 3měsíční maximum na úrovni 5 996,5 USD za metrickou tunu. Maxima nad úrovní 10 000 USD měď vytvořila v roce 2011, v lednu 2015 se naopak dostala na 7letá minima v blízkosti 4330 USD Analytici Citigroup očekávají pro letošní rok růst poptávky z Číny, což povede k vytvoření deficitu suroviny, což se stane vůbec poprvé po 6 letech. Podle Citigroup jsou dodávky mědi v ohrožení po celý zbytek této dekády a přitom se zdá, že globální růst po delší stagnaci začíná opětovně nabírat na síle.Vytvořený nedostatek suroviny by měl vést k růstu cen v tomto roce směrem k 6 000 USD a mohl by vyústit až směrem k 8 000 USD na konci roku 2020.Citi očekává, že čínská poptávka letos poroste o 3-4% po loňských 5,7%.