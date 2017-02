Je rychlá půjčka opravdu rychlá? Zjistili jsme pro vás!

Podle dostupných statistik si lidé nejčastěji půjčují peníze na začátku týdne. Často si půjčky bereme hned v pondělí kolem třetí hodiny odpoledne. Zájem o úvěry však na sklonku týdne opadá a během víkendu registrují poskytovatele půjček minimum žádostí. Za rok 2016 bylo v Česku evidováno na 3 miliony dlužníků. Nejčastěji si peníze půjčujeme na koupi či výstavbu nového bydlení, ale i provoz domácnosti. Existuje však i velké procento těch, kteří potřebují pomoc v podobě rychlé půjčky.

Jak rychlé jsou rychlé půjčky?

Možná jste se občas dostali do situace, kterou mohla vyřešit menší finanční injekce. Do výplaty bylo daleko a nikoho z rodiny jste nechtěli svou bezútěšnou situací obtěžovat. Protože jste si ale nemohli dovolit na peníze dlouho čekat, začali jste se zajímat o rychlé půjčky. Tento typ půjček je doménou nebankovních společností, které slibují peníze v rekordním čase. Podívali jsme se jim na zoubek a zjistili, za jak dlouho vlastně peníze doopravdy získáte.

Rychlá půjčka na účet v kostce:

● Produkt nebankovních institucí

● Půjčky na účet nebo v hotovosti

● Bleskové schválení žádosti

● Krátké termíny poskytnutí finančních prostředků

● U některých věřitelů nutnost zaslání ověřovacího poplatku

● Půjčku vyřídíte z pohodlí vašeho domova

● Online vyřízení žádosti

● Kratší termíny splatnosti

● Půjčka bez registru

● Vyšší úroky

● Možnost odkladu splátek nebo vyhlášení tzv. splátkových prázdnin

● Vysoké sankce za porušení podmínek

● Riziko zvolení nesolidního poskytovatele

Jak rychlá půjčka vlastně funguje?

Jak jsme již zmínili výše, jde o produkt nebankovních společností (čili jde o nebankovní půjčku), u nichž můžete sjednat půjčku pěkně z pohodlí domova prostřednictvím online formuláře. Po jeho vyplnění a odeslání vás bude neprodleně kontaktovat zástupce společnosti se sdělením, zda vám bude půjčka poskytnuta či nikoli, popřípadě doplní další informace. A právě tady se dostáváme k zásadnímu okamžiku. Pokud po vás společnost požaduje uhrazení ověřovacího poplatku ve výši jedné koruny, může se lhůta nezbytná pro poskytnutí peněz nepěkně prodloužit.

Půjčka s ověřovacím poplatkem nemusí být rychlá





Ověřovací poplatek slouží k ověření bankovního účtu klienta a činí jednu korunu. Rychlost poskytnutí peněz pak záleží na tom, u jaké banky máte veden svůj bankovní účet. Pokud se shoduje s bankovním účtem věřitele, pak je převod otázkou několika minut. V opačném případě bude trvat cca jeden pracovní den, než platba na účet věřitele přijde.

To samé platí také o odeslaných finančních prostředcích na váš bankovní účet. A tady dostávají rychlé půjčky pořádně na frak. Pokud budou probíhat převody ve dvou různých bankovních domech, peněz se dočkáte za dva až tři pracovní dny. Pokud se navíc „trefíte“ do víkendu, může být lhůta ještě delší.

Možným řešením je půjčka ihned na ruku

Pokud si na peníze opravdu nemůžete dovolit čekat, pak pátrejte po společnostech, které nabízejí půjčky ihned na ruku. V takovém případě stačí vyplnit a odeslat online formulář a domluvit se na návštěvě obchodního zástupce, který zavítá přímo do místa vašeho bydliště. Společně podepíšete smlouvu a on vám následně předá peníze v hotovosti. V takovém případě tak můžete získat nezbytné finance klidně i do 24 hodin.