Nejistota v Mnichově: Evropské bezpečnostní špičky stále neví, co si myslet o Trumpovi

Na bezpečnostním fóru v Mnichově vystoupil americký viceprezident, německá kancléřka i ruský ministr zahraničí. Přestože se mluvilo hodně o NATO a od Američanů zaznělo potvrzení spojeneckých závazků, nervozita evropských špiček trvá.



V pátek a o víkendu v Mnichově probíhala prestižní bezpečnostní konference, výroční setkání diplomatů, státníků a bezpečnostních expertů ze všech koutů světa. Bylo to například právě tady, kde se v roce 2007 vyhradil ruský prezident Vladimir Putin proti americké hegemonii a intervencionismu. Před dvěma lety se zde zase intenzivně, před hosty konference i mimo veřejná setkání, řešila otázka konfliktu na Ukrajině a íránský nukleární program.



Letošní ročník byl o něco méně vyostřený, než ty předchozí. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov sice hovořil o napětí v Evropě, ale zároveň vyzýval NATO k obnovení vojenské spolupráce, která byla přerušena v roce 2014 kvůli ruské intervenci na Ukrajině. Minulý týden se koneckonců poprvé od této krize sešel americký předseda náčelníků štábů a ruský náčelník generálního štábu, i když se ke znovunavázání spolupráce Američané zatím staví skepticky.



Administrativa nového prezidenta Donalda Trumpa mezitím ústy viceprezident Mikea Pence ujišťovala spojence, že nepovažuje NATO za zastaralou strukturu, i když by se spojenci měli polepšit a všichni by měli přispívat 2 procenta HDP na obranu. Tolik kromě USA utrácí jen čtyři další země aliance. Jaké důsledky z neplnění tohoto závazku USA vyvodí, však už nikdo jasně neuvedl, což nechává Evropany stále v pochybách.



Od Pence i tak přichází daleko smířlivější rétorika, než od prezidenta Trumpa. To však není nic nového – neshody či spíše nesoulad ohledně zahraniční politiky média zaznamenala u Trumpa a Pence už v průběhu volební kampaně. To Evropanům opět komplikuje orientaci v oficiální politice Bílého domu.



Jak podotkla pro deník Washington Post Anne Applebaumová, i když se o Trumpovi otevřeně a explicitně vůbec nemluvilo, spousta mluvčích ho měla při svých projevech zcela jasně na mysli. Například vlivný republikánský senátor John McCain, který kritizoval odklon od západních hodnot a příklon k nacionalismu, podobně jako německá kancléřka Angela Merkelová.



Od samotného Trumpa si projev budou evropské bezpečnostní špičky moci poslechnout až ke konci května, kdy plánuje navštívit summit NATO v Bruselu.