Těžaři ropy z břidlic v USA čelí poprvé po pěti letech růstu nákladů

Američtí producenti ropy z břidlic čelí v letošním roce prvnímu růstu nákladů na těžbu za pět let. Přispívá k tomu oživení aktivity a zvyšování poplatků poskytovateli energetických služeb, kteří se tak snaží získat větší podíl na ziscích vytvořených růstem cen ropy. Tématu si všímá agentura Reuters.



Inovace v těžbě za uplynulé desetiletí přinesly závratné snížení nákladů na těžbu z břidlicových formací v USA, které jsou největším konzumentem energie na světě. Inovace a nízké náklady pak přispěly v USA k energetické revoluci a rozkvětu těžby. Když tento rozkvět skončil s nástupem propadu cen ropy v roce 2014, odpověděli na to producenti výraznějším snižováním svých nákladů. Technologické objevy umožnily producentům dokonce vyždímat ze skály více ropy a snížit o polovinu cenu za barel, kterou potřebují k dosažení zisku.



Letos však podle údajů výzkumné společnosti Rystad Energy poprvé od roku 2012 náklady producentům ropy z břidlic porostou. Náklady na barel v odvětví těžby z břidlic mají v průměru stoupnout o 1,6 dolaru na 36,50 dolaru za barel.



Firmy dodávající vrtné soupravy, zaměstnance či technologické znalosti se dožadují zrušení slev, které se rozšířily v době propadu cen ropy, a v některých případech žádají i ceny o deset až 15 procent vyšší, protože počet plošin a personálu na ropných polí roste. A těžaři čekají, že tento trend bude pokračovat. Poskytovatelé ropných služeb na druhé straně upozorňují, že v odvětví je zatím stále dostatek volných kapacit, takže zvyšování cen nebude trvalé, dokud nebude poptávka tak vysoká, aby pohltila tyto volné kapacity.



Zhruba polovina až dvě třetiny úspor nákladů dosažených v době poklesu cen ropy však zůstanou zřejmě trvalé, i když ceny ropy porostou, domnívají se odborníci a firmy z odvětví. A i když náklady na služby porostou, bude to pouze zlomek očekávaného růstu cen ropy v letošním roce. Analytici dotazovaní agenturou Reuters čekají letos zdražení americké ropy v průměru na 56,08 dolaru za barel z loňských 43,47 barelu za barel.



Těžaři ropy z břidlic v minulém týdnu nasadili do provozu nejvíce vrtných souprav za 16 měsíců. Jejich počet se stabilně zvyšuje od konce listopadu, kdy začala růst cena ropy díky dohodě předních světových těžařů o omezení těžby. V lednu bylo v USA v provozu 207 souprav na hydraulické štěpení, což bylo o 20 procent více než loni v červnu, uvádí údaje společnosti Primary Vision, která sleduje využití ropného vybavení.