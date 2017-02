Šéf ČEZ: Vyplácet na dividendách víc než vyděláte? To musí mít své meze

Když začnete vyplácet na dividendách více, než kolik vyděláte, velmi to ovlivňuje především rating a tím pádem dlouhodobou kondici a schopnost půjčit si peníze. A to musí mít své meze. Takto okomentoval dividendu ČEZ v rozhovoru pro HN šéf energetiky Daniel Beneš. A akcentoval, že právě tímto směrem jdou “nápady některých akcionářů”.

Výši dividendy rozhodne ministerstvo financí z pozice nejsilnějšího akcionáře, státu. “Rozhodnutí ještě nepadlo a definitivní bude až na valné hromadě," řekl pro HN Babiš. "Nemám zájem ČEZ destabilizovat," uvedl pro list, ale na druhou stranu dodává: "Pokud se hovoří v souvislosti s výší dividendy o ratingu, je třeba si uvědomit, že pro akcionáře je rating sice důležitou veličinou, ale rozhodně ne tak, aby se jí podřizovalo všechno ostatní."

Klesající zisky energetiky ČEZ přičítá Babiš také jejímu vedení a připomíná kauzu podvodů s kontrolami svarů a dopad na následné odstávky a jejich dopad do hospodaření. "ČEZ se taky potýká s důsledky nevydařených investic z minulých dob zejména na Balkáně, ale nejen tam," doplnil Babiš, který je, píše HN, dlouhodobým Benešovým kritikem.

Jakou tedy od ČEZ čekat dividendu? To je nyní hodně otevřená otázka. „My se domníváme, že vedení ČEZ navrhne dále zvýšit výplatní poměr až na 100 procent upravených čistých zisků, což by mohlo znamenat dividendu ve výši 30 až 33 koruny na akcii. Je ale otázkou, zda se s touto výší Andrej Babiš spokojí,” komentuje hlavní analytik Patria Finance Tomáš Sýkora.

S dividendou souvisí také klíčová debata, kdo a jakým způsobem zaplatí dostavbu jaderných bloků. Daniel Beneš v minulých týdnech nabídl variantu, dle které by se ČEZ rozdělil na dvě firmy. Tu, pod kterou by spadalo budování jaderných zdrojů, by kontroloval stát. Šířeji: těmito slovy Daniel Beneš znovu do médií otevřel diskusi o budoucím modelu fungování ČEZ a také hledání kompromisu mezi rozdílnými zájmy různých akcionářů. “Diskuse jsou ve velmi teoretické fázi,” dodal Tomáš Sýkora.