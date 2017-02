Trhy jsou zhypnotizovány a valuace leží nebezpečně vysoko

Seth A. Klarman je jedním z nejvlivnějších a nejúspěšnějších investorů. Ale pravděpodobně jste o něm nikdy neslyšeli. Použitá kniha o investování, kterou napsal před několika desetiletími, se na Amazonu prodává za 795 dolarů a nepoužitá za 3 500 dolarů. Není tak divu, že na Wall Street je velký zájem o jeho poslední dopis investorům, ve kterém se zabývá investicemi v době prezidenta Trumpa a také stavem hedge fondů.



Klarmanovi je 59 let a stojí v čele společnosti Baupost Group, která spravuje aktiva v celkové hodnotě 30 miliard dolarů. Na veřejnosti vystupuje jen zřídka, ale je považován za investičního giganta a často je také porovnáván s Warrenem Buffettem. Ve zmíněném dopise hovoří o přílišné euforii, která zachvátila akciové trhy, a o „nebezpečně vysokých valuacích“. Píše: „Iracionální investoři se zaměřili na možné přínosy snižování daní, ale povětšinou ignorují rizika, která by přinesl protekcionismus a vybudování nových obchodních bariér“.



Prezident Trump může podle Klarmana „přechodně zastavit posun k automatizaci výroby a ke globalizaci tím, že slovy donutí firmy, aby držely pracovní místa doma“. Tím ale podle investora „jen podpoří neefektivní a nekonkurenční podniky, které budou jen načas ušetřeny vlivu tržních sil“. A Klarman připomíná, že Spojené státy od protekcionismu už před dlouhým časem upustily, protože taková politika „nefunguje a celé společnosti nakonec jen škodí“.



Klarman tvrdí, že investoři podlehli hypnóze vyvolané neustálými hovory o podpoře růstu a kvůli ní ignorují negativní stránky politiky nové americké vlády. Trumpova stimulace by například mohla skončit vyšší inflací, která by mohla být pro trhy šokem. Velké obavy pak v Klarmanovi budí rostoucí vládní zadlužení, které by podle něho mohlo v delším období napáchat vážné ekonomické škody.



Základem investorových obav je samotné chování Trumpa, které je podle něho chaotické a prezident má přehnanou důvěru ve vlastní schopnosti, moudrost a úsudek. Celkový investiční obrázek je tedy následující: „Trump znamená vysokou volatilitu, kterou trhy obvykle nemají rády. A nejenže je Trump šokujícím způsobem nepredikovatelný, on je takový záměrně. Je to součást jeho plánu.“ V tom nejhorším případě by se tak Spojené státy mohly vydávat na cestu upadající dolarové hegemonie, rychlého růstu sazeb, inflace a globálních obav z dalšího vývoje.



Z Klarmanova dopisu investorům není zřejmé, jak nyní investuje. A to, co investoři říkají na veřejnosti a jak se chovají, mohou být dvě rozdílné věci. Například Buffett vystupoval veřejně proti Trumpovi, po volbách ale akcie nakupoval. Proti Trumpovi aktivně vystupoval i George Soros, který zase sázel na to, že akciový trh po jeho zvolení oslabí. Tato sázka mu zatím nevyšla a tento investor na ní prodělal asi 1 miliardu dolarů. Klarman neposkytl konkrétní návod na to, jak se mají investoři nyní chovat. Nicméně ve svém dopise uvedl citaci Thomase Jeffersona: „Co se týče stylu, jděte s proudem. Ovšem co se týče principu, musíte stát jako skála.“



Autor: Andrew Ross Sorkin



(Zdroj: New York Times)